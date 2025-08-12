Divergência entre deputados atrasa votação para recriar Secretaria da Mulher no RS

Deputados não chegaram a acordo durante reunião de líderes nesta terça-feira (12). Lauro Alves / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com divergência entre as bancadas da base do governador Eduardo Leite e da oposição, os deputados não entraram em acordo para votar o projeto que recria a Secretaria da Mulher no RS na próxima semana. Mesmo em regime de urgência e com amplo apoio dos deputados, tudo indica que a proposta será deliberada pelo plenário somente em setembro.

O projeto que prevê a nova pasta foi incluído em um pacote de medidas do Executivo, enviado à Assembleia na metade de julho, logo antes do recesso parlamentar. São 12 propostas (veja mais detalhes sobre cada uma abaixo) encaminhadas em regime de urgência, ou seja, que passam a trancar a pauta 30 dias após o protocolo — sem contar os dias da parada.

Na reunião de líderes desta terça-feira (5), houve embate envolvendo as propostas de acordo para antecipar a votação do projeto. Apesar de a base do governo e a bancada da federação PT/PCdoB concordarem em votar o projeto de criação da Secretaria na sessão do dia 19, os grupos discordam dos termos para isso.

Enquanto as bancadas da esquerda queriam um destaque específico para votar apenas a Secretaria, deixando que as demais 11 propostas tranquem a pauta e sejam postergadas ao máximo, o governo quer garantir que as medidas restantes sejam votadas no dia 26.

O líder do governo, Frederico Antunes (PP), argumenta que combinou com as bancadas de não convocar sessões extraordinárias durante o recesso para votar o pacote, e sugeriu acordo para deliberar sobre as medidas na volta da parada, no dia 5. Deputados de esquerda e direita não gostaram da ideia, porque são contrários a algumas das medidas.

— Não estou pedindo voto, estou pedindo acordo para colocar na ordem do dia. Só isso. Governo acha que a Secretaria tem que ser votada com urgência. Nós propusemos votar dia 5, não foi aceito por quatro bancadas. Se não gostam de outro projeto, então não usem o projeto das mulheres para negociar — rebate Frederico.

Pela esquerda, há críticas em relação ao projeto que destina área do Estado para o município de Viamão construir um centro logístico, e que está atualmente ocupada por indígenas.

Já na direita, existe contrariedade em relação à criação do Instituto Cultural do Banrisul — por entenderem que dá carta branca para o governo financiar eventos culturais, como a escola de samba carioca Portela —, e ao que revisa a estrutura Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e prevê a criação de cargos na pasta.

Leia Mais Deputados instalam CPI das concessionárias de energia elétrica na Assembleia

Bruna Rodrigues (PCdoB) — que conquistou apoio de 51 parlamentares pela recriação da Secretaria da Mulher e pressionou o governo do Estado para criar o projeto — deixou a reunião revoltada com a decisão da base. A deputada entende que a pauta é urgente, e que o governo não tem motivos para não querer votar o próprio projeto em separado.

— Estão usando as mulheres de escudo. Os feminicídios não param de acontecer no nosso Estado — cobrou.

Além de PT, PCdoB e PSOL, as bancadas do Novo, do Podemos e do Republicanos se uniram ao pleito da esquerda e também defenderam o acordo para votar a medida em separado dos demais projetos do pacote.

Problema de agenda

O pacote de projetos — entre eles a recriação da Secretaria da Mulher — passa a trancar a pauta em 27 de agosto. Para ser votado antes, é necessário que os deputados entrem em um acordo. Do contrário, a pauta só deve entrar na ordem a partir do dia 9 de setembro — já que, na semana anterior, ocorre a Expointer, e os deputados não realizam sessão deliberativa.

Leia Mais Não é pela democracia nem pela liberdade de expressão que Trump ataca o Brasil

Mesmo assim, ainda não há garantias de que a recriação da pasta será votada no dia 9. Se houver, por exemplo, 10 projetos trancando a pauta nesta data, os líderes de bancada podem acordar em votar apenas cinco deles, e empurrar o restante para a próxima sessão.

Além da semana da Expointer, há outro período em que os deputados não fazem sessões para votar projetos: a Semana Farroupilha. Ou seja, se a recriação da Secretaria da Mulher não for votada no dia 9, ela só poderá ser incluída na pauta a partir de 23 de setembro.

Olho no orçamento

Outra situação que gera ansiedade aos deputados em aprovar ainda em agosto a criação da Secretaria da Mulher é a Lei Orçamentária Anual (LOA). A peça, elaborada pela Secretaria da Fazenda, tem de ser encaminhada à Assembleia até o dia 15 de setembro. Se não houver aprovação da nova pasta até lá, o governo não deve prever a estrutura no orçamento de 2026.

Neste caso, se a deliberação do projeto da Secretaria for posterior ao envio da LOA, será necessário aprovar também uma complementação orçamentária para incluir os gastos da pasta no próximo ano de governo.

O que está incluso no pacote

Além da secretaria, o pacote de projetos de Leite inclui outros 11 projetos, entre eles a criação do Instituto Cultural e Social do Banrisul, criação de cargos na Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e a doação de área em Viamão para construção de um centro logístico.