Divergência entre deputados atrasa votação para recriar Secretaria da Mulher no RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Com divergência entre as bancadas da base do governador Eduardo Leite e da oposição, os deputados não entraram em acordo para votar o projeto que recria a Secretaria da Mulher no RS na próxima semana. Mesmo em regime de urgência e com amplo apoio dos deputados, tudo indica que a proposta será deliberada pelo plenário somente em setembro.
O projeto que prevê a nova pasta foi incluído em um pacote de medidas do Executivo, enviado à Assembleia na metade de julho, logo antes do recesso parlamentar. São 12 propostas (veja mais detalhes sobre cada uma abaixo) encaminhadas em regime de urgência, ou seja, que passam a trancar a pauta 30 dias após o protocolo — sem contar os dias da parada.
Na reunião de líderes desta terça-feira (5), houve embate envolvendo as propostas de acordo para antecipar a votação do projeto. Apesar de a base do governo e a bancada da federação PT/PCdoB concordarem em votar o projeto de criação da Secretaria na sessão do dia 19, os grupos discordam dos termos para isso.
Enquanto as bancadas da esquerda queriam um destaque específico para votar apenas a Secretaria, deixando que as demais 11 propostas tranquem a pauta e sejam postergadas ao máximo, o governo quer garantir que as medidas restantes sejam votadas no dia 26.
O líder do governo, Frederico Antunes (PP), argumenta que combinou com as bancadas de não convocar sessões extraordinárias durante o recesso para votar o pacote, e sugeriu acordo para deliberar sobre as medidas na volta da parada, no dia 5. Deputados de esquerda e direita não gostaram da ideia, porque são contrários a algumas das medidas.
— Não estou pedindo voto, estou pedindo acordo para colocar na ordem do dia. Só isso. Governo acha que a Secretaria tem que ser votada com urgência. Nós propusemos votar dia 5, não foi aceito por quatro bancadas. Se não gostam de outro projeto, então não usem o projeto das mulheres para negociar — rebate Frederico.
Pela esquerda, há críticas em relação ao projeto que destina área do Estado para o município de Viamão construir um centro logístico, e que está atualmente ocupada por indígenas.
Já na direita, existe contrariedade em relação à criação do Instituto Cultural do Banrisul — por entenderem que dá carta branca para o governo financiar eventos culturais, como a escola de samba carioca Portela —, e ao que revisa a estrutura Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e prevê a criação de cargos na pasta.
Bruna Rodrigues (PCdoB) — que conquistou apoio de 51 parlamentares pela recriação da Secretaria da Mulher e pressionou o governo do Estado para criar o projeto — deixou a reunião revoltada com a decisão da base. A deputada entende que a pauta é urgente, e que o governo não tem motivos para não querer votar o próprio projeto em separado.
— Estão usando as mulheres de escudo. Os feminicídios não param de acontecer no nosso Estado — cobrou.
Além de PT, PCdoB e PSOL, as bancadas do Novo, do Podemos e do Republicanos se uniram ao pleito da esquerda e também defenderam o acordo para votar a medida em separado dos demais projetos do pacote.
Problema de agenda
O pacote de projetos — entre eles a recriação da Secretaria da Mulher — passa a trancar a pauta em 27 de agosto. Para ser votado antes, é necessário que os deputados entrem em um acordo. Do contrário, a pauta só deve entrar na ordem a partir do dia 9 de setembro — já que, na semana anterior, ocorre a Expointer, e os deputados não realizam sessão deliberativa.
Mesmo assim, ainda não há garantias de que a recriação da pasta será votada no dia 9. Se houver, por exemplo, 10 projetos trancando a pauta nesta data, os líderes de bancada podem acordar em votar apenas cinco deles, e empurrar o restante para a próxima sessão.
Além da semana da Expointer, há outro período em que os deputados não fazem sessões para votar projetos: a Semana Farroupilha. Ou seja, se a recriação da Secretaria da Mulher não for votada no dia 9, ela só poderá ser incluída na pauta a partir de 23 de setembro.
Olho no orçamento
Outra situação que gera ansiedade aos deputados em aprovar ainda em agosto a criação da Secretaria da Mulher é a Lei Orçamentária Anual (LOA). A peça, elaborada pela Secretaria da Fazenda, tem de ser encaminhada à Assembleia até o dia 15 de setembro. Se não houver aprovação da nova pasta até lá, o governo não deve prever a estrutura no orçamento de 2026.
Neste caso, se a deliberação do projeto da Secretaria for posterior ao envio da LOA, será necessário aprovar também uma complementação orçamentária para incluir os gastos da pasta no próximo ano de governo.
O que está incluso no pacote
Além da secretaria, o pacote de projetos de Leite inclui outros 11 projetos, entre eles a criação do Instituto Cultural e Social do Banrisul, criação de cargos na Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e a doação de área em Viamão para construção de um centro logístico.
- PL 272/2025 – Altera destinação de imóvel doado a Canela, antes previsto para centro de convenções. Nova proposta prevê implantação do "Parque do Palácio" para lazer, cultura e educação ambiental.
- PL 273/2025 – Atualiza a lei que criou o Feaper para incluir cooperativas de crédito nos programas do fundo. Busca ampliar o acesso ao desenvolvimento de pequenos estabelecimentos rurais.
- PL 274/2025 – Propõe mudanças tributárias no ICMS, como manutenção de créditos em transferências internas e ajustes para MEIs. Amplia hipóteses de uso de créditos acumulados e cria novos diferimentos para setores estratégicos.
- PL 275/2025 – Altera a estrutura da Secretaria da Fazenda para permitir mais cargos comissionados e ampliar a busca por profissionais qualificados. A medida atende demandas do programa Acordo Gaúcho, sem aumento de despesas.
- PL 276/2025 – Inclui a Secretaria da Mulher na estrutura administrativa do Estado. Visa consolidar políticas de combate à violência contra mulheres e promover equidade de gênero.
- PL 277/2025 – Autoriza a criação do Banrisul Instituto Cultural e Social, uma associação sem fins lucrativos. O objetivo é centralizar e aperfeiçoar incentivos a projetos sociais, culturais e educacionais, preservando a memória do banco.
- PL 278/2025 – Institui o Programa Passe Fácil Estudantil e seu fundo estadual. Beneficia estudantes vulneráveis com custeio de transporte para cursos estratégicos ao desenvolvimento do Estado.
- PLC 279/2025 – Cria o Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac) para centralizar recursos financeiros do Executivo em conta única. A proposta moderniza e agiliza a gestão financeira estadual.
- PL 280/2025 – Autoriza doação de área a Viamão para criação de Centro Logístico, Empresarial e Tecnológico. Em contrapartida, o município deve gerar empregos e investir em infraestrutura local.
- PL 281/2025 – Reestrutura a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano após absorção da Metroplan. Cria cargos para viabilizar a transição sem prejuízo ao atendimento à população.
- PL 282/2025 – Autoriza contratação emergencial de 36 fiscais para o transporte metropolitano. A medida busca suprir a carência de pessoal após a extinção da Metroplan.
- PL 283/2025 – Autoriza a doação de dois terrenos a Espumoso para implantação de centro socioeducacional e programa habitacional popular. Os imóveis totalizam cerca de 50 mil metros quadrados.