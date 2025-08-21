Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Repouso forçado 
Notícia

Após susto e angioplastia de emergência, deputado recebe alta e passa bem

Aloísio Classmann (União Brasil) colocou dois stents após identificar obstrução em artérias

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS