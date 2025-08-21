Após susto e angioplastia de emergência, deputado recebe alta e passa bem

Deputado (dir.) posa ao lado do doutor Fernando Lucchese, após o procedimento bem-sucedido. Aloísio Classmann / Arquivo pessoal

Após sentir desconforto e realizar exames de rotina, o deputado Aloísio Classmann (União Brasil) teve de ser submetido a uma angioplastia para implante de dois stents em artérias coronárias, que estavam obstruídas. O procedimento foi realizado na quarta-feira (20) e, nesta quinta, o parlamentar teve alta.

No final de junho, Classmann viajou à Rússia, onde ficou por cerca de 10 dias. Foi na volta que o deputado passou a sentir dores e então agendou consultas médicas para identificar o problema, ciente de que a família tem histórico de problemas cardíacos.

Os exames de imagem identificaram a obstrução em duas artérias e o deputado foi chamado com urgência para o procedimento cirúrgico. A angioplastia foi realizada na Santa Casa de Porto Alegre pela médica Selma Chaves, com a supervisão do cardiologista e cirurgião cardiovascular Fernando Lucchese. Também acompanhou o procedimento o doutor Deiner Resende, da equipe de Lucchese.

"Deu tudo certo! Agora é repouso, energia renovada e gratidão pelo cuidado de toda equipe médica e de enfermagem. Em breve, volto à rotina ainda mais fortalecido!", escreveu o deputado em publicação no Instagram.