Apertem os cintos porque Trump pode impor novas sanções ao Brasil

Imprevisibilidade de Trump pode resultar em novas sanções ao Brasil. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Há boas razões para se concluir que a breve participação de Jair Bolsonaro nos atos de domingo, por meio da ligação feita pelo filho Flávio e exibida para os simpatizantes, tenha sido um ato pensado pelos filhos para provocar a prisão domiciliar e, com isso, arrancar novas sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Todos os envolvidos sabiam o que estavam fazendo e tinham clareza de que se tratava de descumprimento da cautelar do ministro Alexandre de Moraes.

O que esperar de Trump a partir desse ato? Dado que o homem é imprevisível e que está convencido de que Bolsonaro sofre perseguição do Supremo Tribunal Federal, é possível que adote medidas ainda mais duras contra o Brasil, desde que não afete os interesses econômicos dos Estados Unidos.

Pela lógica, a negociação iniciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com autoridades americanas para ampliar a lista de exceções no tarifaço de 50% corre o risco de fazer água antes de avançar, mesmo que o governo não tenha poder sobre Alexandre de Moraes.

Para além das sanções que impactam na economia, é possível que Trump amplie para outros personagens a Lei Magnitsky, mesmo que a partir de uma interpretação absurda. Ou que detalhe os efeitos dessa lei sobre a vida financeira de Moraes, de forma a asfixiá-lo por não poder nem mesmo receber o subsídio de ministro em conta bancária.

A prisão domiciliar foi decretada no dia em que os Estados Unidos anunciaram outra medida que pode atingir em cheio brasileiros que estão em busca de visto de turismo ou de negócios. Trump instituiu uma caução que pode chegar a US$ 15 mil (cerca de R$ 82 mil na cotação de hoje) para cidadãos de determinados países que solicitarem um visto de entrada.