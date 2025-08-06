Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Impropriedade política
Opinião

Anistia ampla, geral e irrestrita é sinônimo de impunidade

Comparação com o acordo que pôs fim ao regime militar peca pela diferença entre o cenário de 1979 e o de hoje

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS