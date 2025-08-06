Anistia ampla, geral e irrestrita é sinônimo de impunidade

Parlamentares ocupam mesa do Senado para impedir realização de sessões até que projeto da anistia seja pautado. ASCOM Jorge Seif / Divulgação

Virou mantra entre os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro a afirmação de que só a anistia ampla, geral e irrestrita é capaz de pacificar o Brasil. Do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aos deputados da bancada federal gaúcha ligados ao bolsonarismo, todos tratam como se a anistia fosse capaz de fazer o governo dos Estados Unidos recuar do tarifaço imposto ao Brasil.

Alguns mais cautelosos falam em “negociar em melhores condições”. Trocando em miúdos, aceitam a interferência de um governo estrangeiro com naturalidade de corar frade de pedra.

Comparar essa pretendida anistia de Bolsonaro e de outros envolvidos na tentativa frustrada de um golpe de Estado com a de 1979, que permitiu a volta dos exilados ao Brasil, é uma impropriedade política.

Leia Mais Aliados de Bolsonaro sequestram o Congresso e pedem anistia como resgate

A anistia de 1979, formalizada na Lei 6.683, permitiu que perseguidos políticos retornassem ao Brasil, entre eles artistas cujo único crime havia sido criticar a ditadura, que àquela altura dos acontecimentos começava a dar os primeiros sinais de agonia. Perdoou também quem tinha cometido crimes dos dois lados — pessoas de esquerda, que participaram da luta armada, sequestraram autoridades ou assaltaram bancos, e agentes do regime que torturaram, mataram e sumiram com opositores.

A anistia permitiu que os militares entregassem o poder aos civis sem medo de serem julgados. Diferentemente do que aconteceu na Argentina, onde ex-presidentes foram para o banco dos réus e morreram na cadeia, no Brasil ninguém foi punido — e talvez isso explique por que há tantos saudosistas da ditadura. Os crimes foram detalhados em livros e filmes, mas todos os responsáveis restaram impunes.

No caso presente, pode-se questionar a dosimetria das penas, para não equiparar um ignorante que serviu como massa de manobra ao general que planejou o assassinato do presidente eleito, do vice e de um ministro do Supremo Tribunal Federal e chamou a operação de Punhal Verde e Amarelo. Ao ser ouvido no STF, defendeu-se dizendo que foi apenas um pensamento que digitalizou (e imprimiu em três vias, no Palácio do Planalto).

Leia Mais PL gaúcho passa a ter seis deputados federais com entrada de Osmar Terra

Zerar tudo e ignorar fatos como o plano de explodir uma bomba em um caminhão carregado de querosene na entrada do Aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, precisamos repetir, significa dizer ao país que o terrorismo está liberado. Aquele foi um ato terrorista que felizmente deu errado, porque se a bomba tivesse explodido haveria centenas de mortos e feridos.