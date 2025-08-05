Aliados de Bolsonaro sequestram o Congresso e pedem anistia como resgate

Deputados bolsonaristas ocuparam mesa da Câmara e usaram esparadrapos na boca. Saulo Cruz / Agência Senado

O que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso estão fazendo — ao propor a obstrução dos trabalhos até que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, pautem a votação do projeto de anistia — é uma espécie de sequestro dos deputados e senadores. A aprovação da anistia para Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe e nas depredações do 8 de Janeiro seria o pagamento do resgate.

Foi o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou fazer ao vincular o tarifaço de 50% ao fim do processo contra Bolsonaro. Em outras palavras, é chantagem.

A nota do PL do Rio Grande do Sul, divulgada pelo presidente estadual, Giovani Cherini, é a materialização dessa chantagem. Cherini escreveu, postou nas redes sociais e distribuiu para suas listas de contatos, em forma de card, a seguinte mensagem:

“É fácil resolver a crise institucional no Brasil! Basta o Lula pegar o telefone, ligar para o Trump e dizer ‘Vou permitir a aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. E dar fim ao inquérito do fim do mundo, que está sendo conduzido de forma parcial pelo ministro Alexandre de Moraes’.”

Noves fora a distorção cognitiva, que repete a ignorância de Trump em relação ao funcionamento dos Poderes — porque não cabe a Lula “permitir” a votação da anistia nem dar fim a um inquérito que, no caso, virou ação penal prestes a ser julgada —, a nota é uma afronta ao Legislativo e ao Judiciário.

Se Motta e Alcolumbre cederem à pressão dos bolsonaristas, estarão dizendo ao Brasil que está liberado atentar contra democracias, depredar prédios públicos, quebrar móveis e vidraças e danificar obras de arte. Mais do que isso, estarão sinalizando a futuros golpistas que é legítimo tentar virar a mesa quando não concordarem com o resultado da eleição.

Leia Mais Senhoras e senhores, o Brasil não está numa ditadura

Antes mesmo do pleito, Bolsonaro tentou criar o cenário para essa virada de mesa com uma campanha de difamação das urnas eletrônicas, sistema pelo qual ele e os filhos se elegeram em sucessivas eleições. A reunião com os embaixadores, em que colocou o sistema eleitoral sob suspeita, era parte dessa estratégia.