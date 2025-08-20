Aegea confirma interesse em disputar concessão do Dmae

Fabiano Dallazen concedeu entrevista coletiva na Federasul, nesta quarta-feira (20). Sergio Gonzalez / Divulgação

O diretor de Relações Institucionais da Aegea, Fabiano Dallazen, admitiu que a empresa tem interesse na concessão do Dmae. Antes de falar sobre os desafios do saneamento no Tá Na Mesa da Federasul, nesta quarta-feira (20), Dallazen participou de entrevista coletiva à imprensa e confirmou que, apesar de ser necessário aguardar os termos do edital, a Aegea deve participar do certame.

— É evidente que nós temos interesse em um ativo como o Dmae, numa capital importante como é Porto Alegre, com grandes desafios. A Aegea tem interesse, até porque está na Corsan, faz todo o sentido. Você tem hoje a concessão em Canoas, em Gravataí, em Cachoeirinha. Nós vamos analisar, vai depender de qual a modelagem que vai ser feita. O que eu posso dizer é que interessa — garantiu.

Dallazen ressaltou que será preciso analisar os termos do edital, como valor de investimento que vai ser solicitado, a outorga demandada e os prazos do contrato, para definir se a Aegea vai participar do leilão. Em relação ao modelo de concessão parcial proposto pela prefeitura de Porto Alegre, em que a captação e o tratamento de água continuam públicos, o diretor não vê problemas.

— Nós não temos uma melhor opção, até porque a gente sabe que há realidades diferentes, realidades que variam de município para município, de Estado para Estado. Quem tem que ver qual é a melhor modelagem e aquilo que melhor atende a Porto Alegre é o poder público de Porto Alegre.

Em 2023, a Aegea concluiu o processo de compra da Corsan junto do governo do Estado e assumiu o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto em 317 municípios gaúchos.

Projeto está na Câmara

Em maio, o prefeito Sebastião Melo enviou à Câmara Municipal da Capital o projeto que autoriza a concessão parcial de serviços do Dmae. A proposta — que deverá entrar na pauta de votação do Legislativo nas próximas semanas — mantém sob controle público a captação e o tratamento de água existentes e delega a uma empresa ou consórcio privado os serviços de distribuição da água, manutenção e ampliação das redes e coleta e tratamento de esgoto. A futura concessionária também ficará com a cobrança das faturas.

O texto, no entanto, abre brecha para que estações de captação e tratamento que comecem a operar depois da sanção da lei sejam operadas pela iniciativa privada.

Além disso, abrange a concessão de outros serviços de saneamento, como a limpeza urbana, a coleta e a destinação de resíduos sólidos e a drenagem urbana.