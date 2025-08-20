Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Porto Alegre
Aegea confirma interesse em disputar concessão do Dmae

Fabiano Dallazen projetou que empresa deverá participar do leilão, mas quer avaliar termos do edital primeiro. Proposta para autorizar negociação está na Câmara Municipal

Henrique Ternus

