Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pena máxima
Acusado de violência doméstica, desembargador do TJ-RS é condenado a se aposentar

Em junho, Carlos Roberto Lofego Caníbal recebeu R$ 59.548,33 brutos e R$ 40.452,58 de rendimento líquido

