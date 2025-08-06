Acusado de violência doméstica, desembargador do TJ-RS é condenado a se aposentar

Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julgou procedentes as acusações contra o desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), por violência doméstica e psicológica contra sua ex-companheira. Caníbal também era acusado de tentativa de intimidação e ocultação de seus atos das autoridades competentes, com o objetivo de sair impune.
O desembargador foi condenado à pena máxima: aposentadoria compulsória, com vencimentos integrais. A lei diz que em caso de aposentadoria compulsória o magistrado receberá na inatividade vencimentos proporcionais ao tempo na carreira. Como Caníbal tomou posse em 6 de agosto de 1982, há exatos 43 anos, tem direito à aposentadoria integral. Por decisão do mesmo CNJ. ele foi afastado cautelarmente do TJ quando o Superior Tribunal de Justiça o condenou em processo criminal no mesmo caso.
Em junho, último mês com informações disponíveis no site de Transparência do TJ-RS, Caníbal teve rendimento bruto de R$ 59.548,33, valor que supera o teto constitucional, porque parte da remuneração é formada por verba indenizatória. Com os descontos de Previdência e Imposto de Renda, o líquido ficou em R$ 40.452,28.
No contracheque, os ganhos e os descontos estão assim especificados:
- Subsídio: R$ 41.845,49
- Vantagens pessoais: R$ 7.600,52
- Indenizações: R$ 2.054,94
- Vantagens eventuais: 3.256,68
- Gratificações: R$ 13.002,88
- Retenção teto: -R$ 8.482,18
- Total de crédito: R$ 59.548,33
- Previdência pública: - R$ 8.904,55
- Imposto de Renda na fonte: -R$ 10.191,20
- Total de débitos: -R$ 19.095,75
- Rendimento líquido: R$ 40.452,58
O Processo Administrativo Disciplinar no CNJ foi relatado pelo conselheiro Marcello Terto, que inicialmente sugeriu uma pena mais branda, a de colocação do magistrado em “disponibilidade”, uma espécie de geladeira, mas sem desligamento do TJ-RS. A conselheira Renata Gil apresentou voto divergente, propondo a aposentadoria compulsória, e o relator aderiu à tese da colega.
Na avaliação de Renata Gil, que participou da sessão virtualmente, a violência psicológica que a vítima sofreu perdurou quase todo o relacionamento do casal.
— O desembargador interferiu nas provas e na apuração do processo. Nesse sentido, ele destacou que a violência estava restrita às quatro paredes. Mas violência que ocorre na clandestinidade é igual a todas as violências psicológicas que acontecem no Brasil — lamentou Renata.
"Epidemia nacional"
De acordo com o site do CNJ, o presidente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, classificou a violência doméstica contra meninas e mulheres “uma verdadeira epidemia nacional”.
— Temos o entendimento de que este caso não se trata apenas de aplicação do direito penal, de sanções administrativas, mas de reeducar a sociedade criada numa cultura machista e de objetificação da mulher. A educação é melhor do que a sanção, mas, em algumas situações, a sanção se torna inevitável e parece que esse é um caso muito grave e emblemático — argumentou Barroso.
Entre os elementos apontados para a condenação de Caníbal estão o fato de o acusado ter ofendido a vítima em sua integridade emocional, com xingamentos, ameaças de internação por doença psiquiátrica, restrição da visita aos filhos do primeiro casamento, além de acusação de que a vítima estaria querendo aparecer para outros homens quando o acompanhava em eventos sociais.
A lista de violências inclui ainda abandono da ex-companheira em uma boca de fumo e quebrar o retrovisor do carro dela.
— Foi um relacionamento de um ano e cinco meses que, quase em sua totalidade, tinha um ambiente de agressão e abordagem nociva da vítima — completou o relator.
A Assessoria de Comunicação do TJ-RS informa que ainda não foi comunicada oficialmente a decisão do CNJ.