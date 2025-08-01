Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Amizade entre vizinhos 
Acordo entre deputados brasileiros e argentinos tenta impulsionar região das Missões

Ideia é  estimular o turismo, de olho na celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas.

Henrique Ternus

