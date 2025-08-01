Acordo entre deputados brasileiros e argentinos tenta impulsionar região das Missões

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
A Assembleia Legislativa assinou nesta sexta-feira (1º) um acordo de fraternidade e cooperação com representantes legislativos da Província de Missiones, na Argentina. Com a parceria, deputados gaúchos e argentinos trabalharão em sintonia para melhorar o capital turístico da região, de olho na celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas.
Os principais temas discutidos foram a Ponte da Integração que vai unir Porto Xavier, do lado brasileiro, a San Javier, na Argentina — onde estiveram os parlamentares gaúchos —, além de atividades dos 400 anos das missões e a integração produtiva entre as duas regiões. Em Cerro Monge, Pepe Vargas (PT), Jeferson Fernandes (PT) e Aloísio Classmann (União Brasil) participaram de reuniões com deputados da província hermana.
Presidente da Assembleia gaúcha, Pepe explica que falta apenas assinar o contrato para que a obra, sonhada desde a década de 1980, saia do papel. A última previsão do Dnit era de que a assinatura ocorresse em junho.
— São R$ 214 milhões que o governo brasileiro estará investindo nessa ponte, que vai facilitar muito a integração e a economia e todas as questões voltadas a essas regiões da Argentina e do Brasil. Temos uma identidade histórico-cultural comum, que é justamente a presença das missões jesuíticas guaranis em ambos os territórios. Precisamos cada vez integrar mais esses territórios e fazer processos de cooperação para o desenvolvimento econômico e social sustentável — defende Pepe Vargas.
O documento, assinado pelos parlamentares brasileiros e argentinos, elenca 10 possíveis eventos que podem ser promovidos para alavancar o turismo e o comércio na região:
- Aprimoramento e incorporação de tecnologia nas ruínas jesuíticas (a definir).
- Apresentação para a declaração das ruínas Jesuíticas remanescentes como patrimônio histórico pela Unesco.
- Programa de recuperação de objetos de museus locais e nacionais.
- Promoção de atividades artísticas (escultura/pintura/canto) sob o conceito jesuítico para exposição na IV Feira do Centenário.
- Bi-Feira do IV Centenário (em locais a definir).
- Podcast ou livro comemorativo em português e espanhol.
- Conferências com universidades de ambos os estados.
- Intercâmbios entre escolas jesuítas de ensino fundamental e médio de ambos os estados.
- História da Erva-Mate.
- Trilha entre as ruínas de São Miguel e Santo Inácio (236 km).
Por fim, os deputados dos dois países acordaram em fazer uma nova reunião em outubro de 2025.