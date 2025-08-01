Acordo entre deputados brasileiros e argentinos tenta impulsionar região das Missões

Deputados brasileiros e argentinos assinaram acordo de fraternidade nesta sexta-feira (1º). Leticia Solano / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Assembleia Legislativa assinou nesta sexta-feira (1º) um acordo de fraternidade e cooperação com representantes legislativos da Província de Missiones, na Argentina. Com a parceria, deputados gaúchos e argentinos trabalharão em sintonia para melhorar o capital turístico da região, de olho na celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas.

Os principais temas discutidos foram a Ponte da Integração que vai unir Porto Xavier, do lado brasileiro, a San Javier, na Argentina — onde estiveram os parlamentares gaúchos —, além de atividades dos 400 anos das missões e a integração produtiva entre as duas regiões. Em Cerro Monge, Pepe Vargas (PT), Jeferson Fernandes (PT) e Aloísio Classmann (União Brasil) participaram de reuniões com deputados da província hermana.

Presidente da Assembleia gaúcha, Pepe explica que falta apenas assinar o contrato para que a obra, sonhada desde a década de 1980, saia do papel. A última previsão do Dnit era de que a assinatura ocorresse em junho.

— São R$ 214 milhões que o governo brasileiro estará investindo nessa ponte, que vai facilitar muito a integração e a economia e todas as questões voltadas a essas regiões da Argentina e do Brasil. Temos uma identidade histórico-cultural comum, que é justamente a presença das missões jesuíticas guaranis em ambos os territórios. Precisamos cada vez integrar mais esses territórios e fazer processos de cooperação para o desenvolvimento econômico e social sustentável — defende Pepe Vargas.

O documento, assinado pelos parlamentares brasileiros e argentinos, elenca 10 possíveis eventos que podem ser promovidos para alavancar o turismo e o comércio na região:

Aprimoramento e incorporação de tecnologia nas ruínas jesuíticas (a definir). Apresentação para a declaração das ruínas Jesuíticas remanescentes como patrimônio histórico pela Unesco. Programa de recuperação de objetos de museus locais e nacionais. Promoção de atividades artísticas (escultura/pintura/canto) sob o conceito jesuítico para exposição na IV Feira do Centenário. Bi-Feira do IV Centenário (em locais a definir). Podcast ou livro comemorativo em português e espanhol. Conferências com universidades de ambos os estados. Intercâmbios entre escolas jesuítas de ensino fundamental e médio de ambos os estados. História da Erva-Mate. Trilha entre as ruínas de São Miguel e Santo Inácio (236 km).