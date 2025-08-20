Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Água e esgoto
A proposta do governo do RS para viabilizar saneamento em 176 municípios não atendidos pela Corsan

Piratini está preocupado em garantir que marco legal do setor seja atendido até 2033 e planeja modelo semelhante a concessões de rodovias

Henrique Ternus

