A proposta do governo do RS para viabilizar saneamento em 176 municípios não atendidos pela Corsan

Artur Lemos falou sobre desafios do saneamento na Federasul. Gustavo Mansur / Divulgação

Após usar o marco legal do saneamento como justificativa para a privatização da Corsan, a preocupação do governo do Estado se volta aos 176 municípios gaúchos que não são atendidos pela companhia e que, se mantiverem o ritmo de investimentos dos últimos anos, não vão alcançar nem 50% de esgoto tratado até 2033 — enquanto a meta da legislação é 90%.

"Superação dos desafios no saneamento público e abastecimento de água" foi o tema de debate em mais uma edição do Tá Na Mesa da Federasul, nesta quarta-feira (20), que reuniu o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o diretor de relações institucionais da Aegea (que comprou a Corsan), Fabiano Dallazen.

Estas cidades não atendidas pela Corsan contam hoje com 96% de cobertura de água — próximo da meta de 99% — e 47% de esgoto, sendo que apenas 31% é tratado. Segundo o Piratini, seria necessário investir R$ 7 bilhões para atingir as metas do marco legal nesses locais, valor que Artur Lemos não vê possibilidade de ser aportado por nenhum governo, seja estadual ou federal.

Outro desafio gira em torno de a maioria destas cidades (146) terem menos de 5 mil habitantes, o que sugere uma baixa capacidade técnica e financeira para investir no saneamento, e um baixo atrativo para que empresas privadas realizem o serviço. Frente a essa situação, a solução que vem sendo desenhada pelo Piratini é estruturar modelos de concessão em blocos regionalizados, em uma lógica semelhante ao que é feito com as rodovias.

A ideia seria conceder as empresas públicas municipais de saneamento em cidades maiores, como Pelotas, por exemplo, e incluir no negócio a cobertura dos municípios vizinhos. Este trabalho vem sendo conduzido pela Secretaria da Reconstrução, antiga pasta de Parcerias, que contratou como estruturador o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável (FDIRS) para analisar e planejar o melhor negócio para cada região. A ideia do governo é apresentar a sugestão para os municípios até o início de 2026.

— Em bloco é mais factível avançarmos na universalização. Vamos apresentar caminhos de parceirização e união, precisamos colocar à mesa porque os municípios serão cobrados pelo cumprimento do marco legal — explicou o chefe da Casa Civil.

Investimentos garantem metas

Nos demais municípios, que são atendidos pela Corsan, o Estado entende que não haverá problemas para atingir o marco legal do saneamento. Com a privatização da companhia para a Aegea, concluída em 2023, os investimentos cresceram cinco vezes em dois anos, com aportes anuais que chegam a R$ 1,9 bilhão — ante os R$ 400 milhões que eram custeados pelo governo anteriormente.

Leia Mais Vice-governador recomenda leitura para fugir das telas

Na Federasul, Fabiano Dallazen apresentou um balanço dos dois primeiros anos de atuação da Aegea no RS, com R$ 3,85 bilhões de investimentos até julho de 2025. Com a meta para abastecimento de água cumprida em todos os 317 municípios de cobertura, o foco passa a ser as redes de esgoto, que atendem atualmente 28% dos domicílios gaúchos. A empresa garante que vai alcançar os 90% necessários até 2033, com previsão de investir até R$ 15 bilhões.

— Vamos entregar 800 quilômetros de rede de esgoto esse ano e a partir do ano que vem vamos entregar 1,5 mil quilômetros de redes por ano. Tudo delineado para chegar em 2033 e atingir as metas nos municípios Corsan — projeta Dallazen.