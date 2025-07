Zucco fornece combustível para os adversários queimarem sua candidatura

Luciano Zucco (à direita, de azul) participou de reunião na Câmara com bandeira de Donald Trump ao fundo. Edilson Rodrigues / Agência Senado/Divulgação

Está faltando um conselheiro desapaixonado para alertar o deputado federal Luciano Zucco (PL) sobre o bê-a-bá da política para quem pretende ser candidato a governador. Em meio à crise de pânico em que vivem os industriais gaúchos com o tarifaço imposto por Donald Trump, viralizou a foto de Zucco sentado em uma mesa de comissão da Câmara tendo às costas um banner azul com o nome TRUMP em letras garrafais e a frase "Make America Great Again" (Faça a América grande de novo).

Neste momento, não há como ignorar o conflito entre os interesses do Brasil em geral e do Rio Grande do Sul em particular com a forma como Trump está querendo fazer a América grande de novo. O presidente dos Estados Unidos impôs ao Brasil uma tarifa exorbitante por questões políticas.

Zucco precisa escolher um lado nessa briga. Ou o deputado escolhe o lado de Trump, por ter comprado a briga de seu ídolo Jair Bolsonaro, ou escolhe o lado da indústria e do agro brasileiros.

Se vai mesmo ser candidato a governador, como está previsto, Zucco precisa saber que a sigla MAGA tornou-se maldita (como seu boné vermelho) para quem precisa exportar seus produtos para o país mais rico do planeta. Nenhum problema em Trump querer atrair indústrias para seu país e reduzir a dependência das importações. Só é preciso ter clareza de que MAGA e “tornar o RS grande novamente” (seu slogan provisório) são incompatíveis.

Não adiantará Zucco dizer que a culpa é do governo Lula, que não sabe negociar. Ao anunciar a tarifa de 50%, Trump começou especificando sua inconformidade com o processo a que Bolsonaro responde no Supremo Tribunal Federal. Sugerir que o ex-presidente seja inocentado, sem levar em conta o processo, é um atentado contra a soberania brasileira.

Como administrar essa contradição na campanha? Respostas no horário eleitoral gratuito, nas entrevistas e nos debates de 2026.

Zucco diz que não sabia da bandeira

Em contato com a coluna, o deputado Luciano Zucco disse que não sabia da existência da bandeira com o nome de Trump e que, quando ficou sabendo, mandou que fosse retirada imediatamente.

— É uma injustiça o que estão fazendo comigo. Era uma reunião com mais de 120 pessoas. Não tinha como controlar tudo. Durante a minha fala, não havia bandeira nenhuma. Só depois soube que esse deputado, Delegado Caveira, mostrou a bandeira. Eu e o presidente da comissão mandamos retirá-la.

Zucco diz que sempre foi contra o tarifaço imposto por Trump, mas nunca chamou de chantagem porque "cabe ao Itamaraty negociar".

O deputado insistiu que o problema do tarifaço tem de ser resolvido pelos diplomatas, embora o motivo alegado por Trump tenha sido o processo contra Bolsonaro, que os dois consideram injusto.