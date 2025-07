Zucco deixa escapar que deverá ser Tarcísio o candidato da direita à Presidência em 2026

Tarcísio (esq.) e Zucco durante encontro em São Paulo, em maio de 2025. Douglas Cleber / Divulgação

Deverá ser mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), o candidato da direita à Presidência em 2026. Quem deixou escapar a confirmação foi o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul e um dos parlamentares mais próximos da família Bolsonaro.

Zucco participou do Tá Na Mesa, na Federasul, nesta quarta-feira (23) e falou com a coluna após a reunião. O deputado disse que está muito próximo de fechar o apoio do Republicanos para sua chapa em 2026, e disse que o partido caminha para sair da base do governo federal até o final deste ano e, então, confirmar Tarcísio como candidato a presidente.

— Muita água vai rolar até o final do ano — disse Zucco.

O movimento indica que a direita não lançará um integrante do clã Bolsonaro — seja Eduardo, Flávio ou Michelle — na cabeça de chapa. A preferência seria pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele está inelegível, é réu em processo que o investiga por tentativa de golpe de Estado, está atualmente usando tornozeleira eletrônica e impedido de usar redes sociais.

Mesmo compondo a base de Lula com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Republicanos não é unânime no apoio ao presidente. Recentemente, o partido se juntou a União Brasil e Progressistas (que também integram o governo, mas acumulam rusgas e devem seguir o mesmo caminho do rompimento) e outras siglas da oposição para assegurar, no STF, a validade do decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF.

Irmão de Luciano, o deputado estadual Delegado Rodrigo Zucco (Republicanos) confirma que a direção nacional do partido já deixou claro que não estará com Lula no ano que vem. Rodrigo não escondeu sua admiração por Tarcísio, que seria neste momento "o nome mais lembrado" na direita para concorrer à Presidência em 2026.

— Em não havendo como Jair Bolsonaro concorrer, será o Tarcísio. Só se fala na possibilidade de ele concorrer, mas a decisão caberá ao PL. Ele pode ir para o PL também, e o Republicanos ou o Progressistas indicar o vice — especulou o deputado estadual.

Juntos também no RS

Luciano Zucco aguarda o movimento nacional para abrir o caminho de um apoio semelhante no Rio Grande do Sul, onde o Republicanos deve embarcar na sua candidatura ao Piratini em 2026. Há duas semanas, os irmãos Zucco tiveram uma reunião com o presidente estadual do Republicanos, Carlos Gomes, com quem deixaram "muito ajustada" a parceria para o próximo ano.

Rodrigo condicionou sua permanência no partido, assim como a dos colegas de bancada Gustavo Victorino e Capitão Martim, à composição com o PL. Ele também lembrou que o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) é muito próximo de Luciano Zucco, o que deve pesar na decisão sobre os rumos da legenda.

Atualmente, o Republicanos está na base de Eduardo Leite no governo estadual, do qual o próprio Carlos Gomes é secretário de Habitação. Na negociação com os irmãos Zucco, Gomes teria confirmado que vai deixar a pasta no final do ano e retomar seu mandato na Câmara dos Deputados, deixando o partido livre para a dobradinha da direita.

Nessa composição entra também o Novo, com o deputado Marcel van Hattem disputando uma das vagas no Senado. A outra ficaria com o deputado Ubiratan Sanderson, do PL.

O que pode atrapalhar os planos de Zucco de ter o Republicanos é a negociação do partido para formar uma federação com o MDB, na tentativa de ampliar o número de cadeiras no Legislativo. Nesse caso, os republicanos teriam de apoiar Gabriel Souza, pré-candidato emedebista ao Piratini.