Xandão lavou as mãos e mandou governo e Congresso para o cantinho do pensamento

Alexandre de Moraes suspendeu decretos de Lula e decisão do Congresso sobre IOF e determinou audiência de conciliação. Valter Campanato / Agência Brasil / Divulgação

Cada interessado leu como quis a decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo tanto o decreto que aumentou o IOF quanto o decreto legislativo aprovado pelo Congresso revogando a elevação. Na prática, o ministro lavou as mãos e mandou o governo e o Congresso para a salinha do pensamento. Governo e Congresso têm até o dia 15 para conversar e chegar a um entendimento.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, comemorou a decisão do ministro como uma vitória do Congresso. Os governistas aplaudiram a ordem para a negociação. Ainda que neste momento Xandão pareça a voz do adulto na sala, o que ele fez foi adotar a conhecida decisão salomônica — não enterrou o aumento do IOF, mas determinou que o Banco Central explique tim-tim por tim-tim as motivações e os impactos do aumento do imposto.

Com isso, o ministro deu tempo ao governo e aos líderes do Congresso para buscarem um acordo até o dia da audiência de conciliação. Xandão reconhece que aumentar o IOF é prerrogativa do governo, mas faz a ressalva de que isso não pode ser feito para aumentar a arrecadação. É esta a tese do Congresso: o IOF é um imposto “regulatório”.

Outros governos aumentaram o IOF para incrementar a arrecadação, mas a oposição não aprovou decreto-legislativo suspendendo a medida. No governo de Jair Bolsonaro, o IOF subiu por decreto com finalidade confessa de arrecadar mais para cobrir os gastos com o novo Auxílio Brasil (nove nome dado ao Bolsa Família à época). Ninguém esperneou.

A oposição de hoje era governo, incluindo os aliados de ocasião, como o Centrão que está em todos os governos. E o PT, partido do presidente Lula, não tinha força para espernear. Criticou, mas não teve apoio para impedir, até porque a justificativa do ministro Paulo Guedes era cobrir gastos com o Bolsa Família — seria impopular ser contra.

O ministro Fernando Haddad precisa do dinheiro para tapar uma parte do rombo no orçamento e assim cumprir as metas do arcabouço fiscal, o que tanto pode ser feito pelo aumento da Receita como pela redução de despesas. Se o IOF cair de vez na audiência de conciliação e não for encontrada outra forma de aumentar receita, as despesas terão de cair. E como o governo não pode demitir funcionários de carreira, terá de cortar na saúde, na educação, nas rodovias.

ALIÁS