Vilson Covatti diz que Covattinho virou pré-candidato ao Piratini para proteger mãe de machismo

Secretário Vilson Covatti falou em nome de Eduardo Leite durante evento na Assembleia. Lucas Kloss / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Foi o machismo sofrido por Silvana Covatti (PP) que a tirou da disputa pelo Piratini em 2026 e motivou o lançamento da pré-candidatura do filho, Covattinho (PP), para governador. Essa foi a versão contada pelo patriarca da família, Vilson, durante evento na Assembleia Legislativa, no dia 9 de julho.

Atual secretário do Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti representava o governador Eduardo Leite durante o ato de instalação da frente parlamentar pela saúde da mulher rural — da qual Silvana, sua esposa, é presidente. Convidado a se manifestar em nome do governo estadual, Vilson destacou a admiração que tem pela mulher, lembrando da época em que ela atendia no seu gabinete antes de entrar na vida pública.

Quando falou dos "espinhos" na trajetória, abordou o machismo que Silvana teria sofrido na eleição passada e do qual novamente estaria sendo vítima. Segundo Vilson, sua esposa não foi candidata a vice-governadora ao lado de Eduardo Leite em 2022 porque "o machismo tirou".

— E agora, mais recentemente, o nome dela foi agraciado pelas mulheres e por ela para ser candidata a vice de uma chapa, qualquer chapa que quisesse ser vitoriosa. Não é a Silvana que daria eleição para um candidato a governador, seriam as mulheres que dariam a eleição para um governador. Mais uma vez, o machismo a tirou de candidata a vice — disse o secretário.

Além disso, Vilson garante que o filho lançou sua pré-candidatura ao Piratini apenas para que a mãe deixasse de ser "humilhada", e anuncia que a esposa concorrerá a deputada federal em 2026.

— Até o ponto que o seu filho falou: "Mãe, tu está sofrendo demais, tu não merece estarem te humilhando só porque tu pretende concorrer numa chapa majoritária de vice. Então, mãe, chega desta humilhação, eu vou colocar o meu nome como pré-candidato a governador para não te judiarem mais, para acharem que uma mulher não tem condições de ser vice-governadora". Covatti filho assumiu a candidatura de pré-governador, Silvaninha assume a pré-candidatura a (deputada) federal, vai lá para a Câmara dos Deputados representar a voz e a vez das mulheres.

Caminhos distintos

No dia 30 de junho, Covatti Filho confirmou sua pré-candidatura ao governo do Estado em 2026. O movimento foi lido, inicialmente, como uma espécie de "demarcação de território" dos Progressistas para acalmar os ânimos internos, bloqueando o debate sobre a indicação de vice, que opõe Silvana ao secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Tanto Ernani quanto Silvana têm mais proximidade com o governo do Estado, que vai lançar o atual vice, Gabriel Souza (MDB), para a sucessão de Leite, e são adeptos da ideia de continuidade do governo que está em curso. Há quem no PP prefira uma aproximação com o PL, que terá o deputado Luciano Zucco na disputa para governador, para unificar a direita.

O discurso externo do PP é de "manter o protagonismo", embasado na capilaridade do partido no Interior, onde comanda o maior número das prefeituras gaúchas. Nos bastidores, há cautela dos correligionários em indicar caminhos, que aguardam inclusive por definições no cenário nacional — em que o presidente do PP, Ciro Nogueira, é cotado para ser vice na chapa presidencial com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).