Villela deixa um legado de obras e de humanidade para Porto Alegre

Ana Pellini e Guilherme Villela se casaram em outubro de 2022. Rosane de Oliveira / Arquivo pessoal

Sempre que você passar pelo Parque Marinha do Brasil ou se proteger à sombra de uma de suas árvores frondosas no calor do verão de Porto Alegre, lembre-se deste nome: Guilherme Socias Villela. O ex-prefeito, que morreu nesta quinta-feira, aos 90 anos, foi um visionário.

No tempo em que não se falava em mudanças climáticas, Villela ousou criar a Secretaria do Meio Ambiente e transformar aquela área de aterro entre o Guaíba e a Avenida Praia de Belas em parque aprazível, que ficou ainda mais valorizado quando Alceu Collares construiu a Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Hoje forma um conjunto harmonioso com a orla revitalizada.

Essa não foi a única obra de Villela como prefeito de Porto Alegre, naturalmente. Nasceu de seu desejo de uma cidade mais agradável o Parque da Harmonia, mais tarde rebatizado de Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. É dele também a iniciativa de criar o Brique da Redenção, o mais tradicional mercado de artesanato e antiguidades do sul do Brasil.

Nos oito anos em que administrou Porto Alegre como prefeito nomeado, tentou fazer a cidade mais humana que todos os candidatos prometem desde que as eleições foram retomadas. Nessa preocupação se insere a construção de moradias populares.

Villela sempre foi um sonhador. Quando tentou retornar à prefeitura pelo voto direto, fracassou nas urnas, mas levou para a campanha a discussão de temas como a despoluição do Guaíba e dos seus afluentes. Em um debate, confessou que sonhava com gôndolas no Arroio Dilúvio — e foi motivo de chacota. Pelo voto, elegeu-se vereador em Porto Alegre e deputado estadual.

O legado do gestor Guilherme Villela é amplamente conhecido. Tanto, que o prefeito Sebastião Melo decidiu dar o nome dele ao Centro Administrativo Municipal, o que não é pouco numa cidade pouco acostumada a reconhecer os acertos de quem veio antes. Nem todos conhecem a figura humana que foi Guilherme — o homem gentil que compartilhava vinhos, flores e textos com as pessoas de quem gostava, mesmo que não fossem íntimas.

Foi por esse homem gentil que a hoje secretária da Fazenda de Porto Alegre, Ana Pellini, se apaixonou quando os dois já estavam divorciados e com os filhos criados. Um amor maduro, que resultou em casamento em outubro de 2022, quando ele já estava com 87 anos. Uma celebração abençoada pelas famílias dos dois e testemunhada por um pequeno grupo de amigos, entre os quais tive a alegria de ser incluída pelo casal e registrei na coluna em GZH e Zero Hora.

Guilherme era uma pessoa tão especial que, mesmo divorciado da primeira esposa, Maria Ignez Pilla Villela, mãe de seus filhos, cuidou dela quando adoeceu. Com Ana Pellini, fez viagens memoráveis em que os dois puderam revisitar as cidades preferidas com empolgação de adolescentes.