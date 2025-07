Vereadora justifica ação contra parlamentar que teve de remover vídeos do Instagram: "Minha vida privada precisa ser preservada"

Vereadora Grazi Oliveira, do PSOL, na tribuna da Câmara Municipal. Ederson Nunes / CMPA / Divulgação

A vereadora Grazi Oliveira (PSOL), alvo dos vídeos que Ramiro Rosário (Novo) teve de remover do seu Instagram, reagiu à coluna publicada nesta segunda-feira (30) a respeito do caso. A parlamentar reforça que foi exposta em um momento particular e classifica o episódio como "violência política de gênero racial".

Em uma extensa nota, Grazi diz que foi gravada "de forma escondida" no supermercado, fora da agenda pública em um "momento dona de casa". Por isso, a vereadora reclama que o vídeo de Ramiro a expõe na sua condição de mulher.

— Um vídeo que me coloca numa onda de comentários gordofóbicos, machistas e racistas, criando um clima e um sentimento nas pessoas que comentam o vídeo equivocado sobre minha posição política — avalia Grazi.

Além disso, a parlamentar reforça que não defende o fechamento da empresa Zaffari, mas luta para que a rede de supermercados contrate mais funcionários negros e reduza a escala de trabalho adotada atualmente.

— Comigo terão que fazer um debate focado naquilo que fomos eleitos, para fazer política, e não tornar a minha vida em um palco dos machistas, racistas, gordofóbicos e intolerantes. A minha vida privada precisa ser preservada, assim como de todos os demais vereadores. Querem debater os problemas da cidade, apresentar suas visões em relação ao mundo? Tudo bem, mas não em cima do meu corpo e da minha vida privada. Que façam isso no campo das ideias, das pautas políticas e que importam ao povo de Porto Alegre, com argumentos, com dados e principalmente com caráter — finaliza.

Intimação

Na segunda-feira, o vereador Ramiro Rosário foi intimado pela Justiça a remover três vídeos que publicou em seu Instagram nos quais faz provocações à Grazi Oliveira. A parlamentar moveu uma ação por danos morais contra o colega de Legislativo, que foi obrigado a apagar o conteúdo sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

No primeiro deles, que motivou a ação, Ramiro exibe uma imagem de Grazi fazendo compras em um supermercado Zaffari da Capital — gravada sem consentimento e de forma escondida. A crítica é porque a vereadora participou de manifestações contrárias à escala 6x1 e ajudou na divulgação da greve dos trabalhadores da rede.

A juíza Angela Roberta Paps Dumerque argumentou no seu despacho que, na balança, os vídeos eram mais prejudiciais para Grazi Oliveira se ficassem no ar do que seria para Ramiro Rosário se ele apagasse, "no que tange ao seu direito de se expressar".

"Quanto ao perigo de dano, em sede de cognição sumária, entre a liberdade de expressão e os possíveis danos à imagem e a honra da autora, há de se proteger o bem jurídico que mais sofrerá danos em caso de indeferimento", diz trecho da decisão.

Ainda na segunda, o vereador do Novo publicou novo material no Instagram, comentando a decisão que chamou de "censura".