Vereador de Porto Alegre tentará novamente mudar nome da Avenida Castello Branco para Legalidade

Ruas e Melchionna querem devolver à via denominação adotada entre 2014 e 2018

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Câmara de Porto Alegre vai discutir mais uma vez a troca do nome da Avenida Castello Branco , principal via de acesso ao Centro da cidade. O vereador Pedro Ruas (PSOL) protocolou projeto para que a denominação volte a ser Avenida da Legalidade e da Democracia , referência ao movimento liderado por Leonel Brizola em 1961.

A Câmara aprovou a alteração do nome proposta por Ruas e pela hoje deputada Fernanda Melchionna (PSOL) em 2014. Quatro anos depois, o Tribunal de Justiça derrubou a lei. A justificativa é de que seriam necessários 24 votos (dois terços do plenário) para mudar a denominação da via, mas o projeto recebeu apenas 22.