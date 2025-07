Vereador apresentará diagnóstico da saúde de Porto Alegre na semana que vem

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de percorrer emergências e entrevistar mais de 100 profissionais da linha de frente e pacientes, o vereador Alexandre Bublitz (PT) vai apresentar um diagnóstico da saúde de Porto Alegre , na próxima quarta-feira (9). Pediatra, Bublitz quer mostrar os principais gargalos na rede de atendimento que levam as pessoas a buscarem as emergências.

O parlamentar visitou nove locais diferentes, onde realizou 64 entrevistas com profissionais de saúde, de gestores a enfermeiros, além de ter conversado com cerca de 100 pacientes. No levantamento, Bublitz reuniu dados como tempo de permanência na fila de espera, total de lotação dos espaços e número de profissionais.