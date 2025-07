Valdeci Oliveira fecha acordo com Sofia Cavedon e será o novo presidente do PT

Sofia e Valdeci selaram acordo de união na manhã desta quarta-feira (16). Christiano Ercolani / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de ter ficado muito perto de vencer a eleição no PT no primeiro turno (fez 48% dos votos), o deputado Valdeci Oliveira fechou um acordo com a segunda colocada, Sofia Cavedon, e será o novo presidente do diretório estadual. Os dois farão uma gestão compartilhada.

Valdeci comandará os petistas a partir de setembro, quando deve ser empossado, e terá Sofia como vice. Ele será responsável por liderar o partido durante a eleição de 2026 e ficará na função até 2027, quando vai repassar a presidência para Sofia, que então ocupa o cargo até 2029.

O acordo foi proposto logo que saiu o resultado do primeiro turno. Valdeci e Sofia alinharam intenções e propostas para o partido, e selaram a união nesta quarta-feira (16).

De acordo com a parlamentar, os dois candidatos entenderam a necessidade de pular etapas para agilizar as discussões internas do partido a respeito do pleito estadual no ano que vem. Mesmo que o favorito para disputar o Piratini seja Edegar Pretto, os correligionários querem debater internamente sobre a indicação do nome e tomar a decisão o quanto antes.