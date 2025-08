Um mês depois de ser anunciado no governo do RS, Thiago Duarte não sabe se vai assumir secretaria

Thiago e Leite posaram para foto após reunião no dia 1º, quando o deputado foi anunciado como novo secretário. Vitor Rosa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Já se passou um mês desde que o governador Eduardo Leite anunciou o deputado Thiago Duarte (União Brasil) como novo secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, mas a posse ainda não aconteceu e não se sabe se a troca na pasta irá mesmo se concretizar. Isso porque o parlamentar não quer abrir mão da cadeira para dar lugar à suplente Barbara Penna, que disputou a última eleição pelo União Brasil mas está atualmente no Podemos.

Nesta semana, Thiago sofreu um revés no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), que negou o pedido liminar feito pelo União Brasil para impedir a posse da suplente na Assembleia Legislativa. O União Brasil entende que houve infidelidade partidária de Bárbara quando ela trocou de partido, e por isso defendia que a vaga fosse repassada ao segundo suplente, Ruy Irigaray.

A partir desta decisão, o parlamentar avalia se desiste da secretaria ou se deixa que Bárbara assuma. Nos bastidores da Assembleia, especula-se que Thiago não assumirá o cargo no governo, mas o deputado nega que a decisão já esteja tomada. À coluna, ele diz que a advogada do União Brasil está avaliando as possibilidades a partir da decisão da Justiça Eleitoral para então definir seu futuro.

Thiago Duarte reclama que o partido elegeu três deputados e não pode ficar com dois (no caso de Bárbara assumir sua cadeira). À coluna, ele repetiu frase que já havia dito antes do recesso da Assembleia, que não pode ir para a Secretaria de Justiça enquanto o partido seria vítima de uma "injustiça".

Nesta quinta-feira (31), Thiago teve reunião com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para deixá-lo a par da situação, em nome da "gratidão" que tem com o governo estadual. O deputado relata que não está sendo cobrado para apressar sua decisão e que sua relação com o Piratini está "maravilhosa, cada vez melhor".

Foi no dia 1º de julho que o governador Eduardo Leite recebeu Thiago Duarte no Palácio Piratini, onde confirmaram o pedido do partido para que o deputado assumisse a secretaria e posaram para foto juntos. O comunicado da troca de titular da pasta veio na sequência, ainda pela manhã. Desde então, Thiago nunca foi empossado para ocupar o lugar de Fabrício Peruchin — que continua no cargo.

O deputado chegou a entregar um memorando ao presidente da Casa informando do convite que recebeu para assumir a secretaria, e comunicando que pediria licença do cargo de deputado. Na prática, entretanto, o afastamento só passaria a valer quando Thiago fosse nomeado oficialmente no Diário Oficial do Estado.