Tribunais superiores abrem porteira para pagamento de licença compensatória a CCs

Se você achou que a novela do pagamento da chamada licença compensatória tinha terminado com o pagamento retroativo a 2015, anunciado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do RS, enganou-se. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho editaram resoluções que abrem a porteira para a concessão desse penduricalho também a assessores que ocupam cargo em comissão, os chamados “CJ”.

As duas resoluções trazem uma série de “considerandos” sobre o alto volume de processos para justificar a extensão do benefício de uma folga a cada três dias de trabalho, que pode ser convertida em dinheiro.

No Tribunal Superior do Trabalho é a Resolução Administrativa 2.738, de 30 de junho de 2025, que “dispõe sobre a acumulação de acervo processual nos Gabinetes de Ministros e das funções relevantes singulares no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho”.

Já no STJ, é a resolução nº 24 de 25 de junho de 2025 que dispõe sobre o acúmulo de processos, e apresenta artigos idênticos à do TST.

As ditas resoluções especificam que terão direito à licença compensatória por acúmulo de acervo processual, procedimental ou administrativo, “o exercício de cargo de provimento em comissão (CJ-3 e CJ-2) em gabinete jurisdicional que receba 4.500 (quatro mil e quinhentos) processos novos por ano civil, considerada, inicialmente, a média do último triênio e, subsequentemente, a média do exercício imediatamente anterior”.

A segunda hipótese é que o assessor ocupe função relevante singular, apta a caracterizar o acúmulo de acervo procedimental ou administrativo, o exercício de cargo em comissão CJ-4, CJ-3 ou CJ-2 nas estruturas diretamente vinculadas à Presidência e à Vice-Presidência do Tribunal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, aos Gabinetes originários dos Ministros Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e à Ouvidoria.

No artigo 2º do TST e 4º do STJ, as resoluções dizem que o reconhecimento do exercício das atividades mencionadas é limitado ao máximo de quatro dias por mês, não sendo admitido fracionamento.

O artigo 3° — que só consta na resolução do Tribunal do Trabalho — especifica que “o acúmulo de licença compensatória é incompatível com a prestação de serviço extraordinário remunerado pela gratificação correspondente”.

A Assessoria de Comunicação do TRT da 4ª Região informa que a licença compensatória garantida aos assessores de ministros não deverá ser estendida aos Estados e que, portanto, não haverá efeito cascata.

