Tira o olho do nosso Pix, Mr. Trump

Após tarifaço de 50%, Trump colocou modelo de pagamento e avenida de São Paulo sob investigação. TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No primeiro momento, parecia fake news. Os Estados Unidos reclamando do nosso Pix e querendo incluir o sistema de pagamentos mais querido dos brasileiros na lista de culpados pelo tarifaço de Donald Trump?

E não é que a história era verdadeira?

O Pix e a 25 de Março, a rua das bugigangas, em São Paulo, estão sob investigação do Escritório de Representação Comercial dos EUA por suposta concorrência desleal. Ou, para usar a palavra preferida do vocabulário de Trump, por não estarem sendo justos com os Estados Unidos.

"Por que o Pix incomoda os Estados Unidos, se é uma transação que fazemos entre nós, brasileiros?" — perguntará a dona Rose ou o seu Darci, que vendem produtos orgânicos aos sábados, na feira do Parque Eldorado. Porque prejudica as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Dona Rose poderia estar recebendo pelo Apple Pay ou pelo sistema de pagamento de contas pelo WhatsApp, mas o Banco Central brasileiro desenvolveu o Pix e fechou uma porta para esse mercado, mesmo deixando janelas abertas.

Essa investigação sobre as tais práticas "injustas" que os Estados Unidos abriram a pedido de Trump mostra que Mr. President quer que sejamos eternamente dependentes das suas empresas de tecnologia. Será por isso que seus discípulos tentam desmoralizar as nossas urnas eletrônicas? Daqui a pouco vão implicar com o sistema da Receita Federal, que sabe tudo o que ganhamos e gastamos e nos entrega o formulário da declaração anual do Imposto de Renda previamente preenchido.

O Pix foi lançado na gestão de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no governo de Jair Bolsonaro — que se apresentava como pai da criança, apesar de ter sido uma criação dos técnicos da instituição, depois de anos de estudos e projetos, e anunciado ainda sob a gestão de Michel Temer. É um sistema simples para quem usa e complexo para quem precisa gerenciar as transações e garantir a segurança, volta e meia ameaçada pela ladroagem, como se viu recentemente.

O Pix não está sozinho na lista de inimigos dos Estados Unidos. A Rua 25 de março, em São Paulo, entrou para a lista porque vende quinquilharias importadas da China a preço de banana — ou menos. E se você um dia comprou uma bolsa falsificada da Prada ou da Louis Vuitton na Canal Street, em Nova York, não tente entender qual é a lógica. Seria porque a venda de produtos falsificados de marcas chiques atrai turistas brasileiros dispostos a gastar seus dólares comprando roupas e bolsas que aqui poucos percebem que não são autênticas?

Se Trump quer subjugar o Brasil, como negociar? É nessa enrascada que estão os exportadores brasileiros e toda a cadeia econômica que depende das relações comerciais com a maior potência mundial. Mesmo diante dos indícios de que tudo será pretexto para sufocar quem não reza pela cartilha de Trump, a diplomacia terá de esgotar todos os recursos.