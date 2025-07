Tinga doa Jipe Colorado para leilão em favor da causa dos transplantes

Tinga posa ao lado do Jeep Willys vermelho que vai a leilão.

Ídolo da torcida colorada e dos gremistas que conhecem sua atuação longe dos gramados, o ex-jogador Paulo César Tinga nunca aceitou os convites para concorrer a cargos públicos, mas é mais atuante nas questões sociais do que a maioria dos deputados e vereadores . A última de Tinga foi doar o “Jipe Colorado” , autografado por ídolos do Internacional, para o leilão beneficente que celebra os 25 anos da ViaVida Pró-Doações e Transplantes.

O veículo, um clássico Jeep Willys vermelho da década de 1960, ficará em exposição no 1º piso do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, de sábado (26) até 16 de agosto, data em que será realizado o leilão de forma virtual. A data também marca os 19 anos da conquista da Libertadores de 2006 pelo Internacional.

Nesse período, o público poderá conhecer mais sobre a história da ViaVida e do jipe , por meio de painéis ilustrativos, além de participar de encontros com ex-jogadores e ações abertas ao público promovidas por Tinga e voluntários da entidade.

Toda a renda do leilão será revertida à ViaVida . Os recursos apoiarão a manutenção da sede da instituição, seus projetos e a Pousada Solidariedade, que oferece hospedagem gratuita a pacientes transplantados e seus familiares.

— O jipe já chegou até mim com o propósito de ser doado . Quando conheci a ViaVida, entendi que ali estava o destino ideal. É uma entidade que salva vidas todos os dias, com estrutura, acolhimento e informação. É um privilégio fazer parte disso — disse Tinga.

— Nosso trabalho é sustentado exclusivamente por doações . O leilão do Jipe Colorado representa um marco, não apenas para celebrar a história da entidade, mas para garantir que nossa missão continue transformando vidas. Mais do que um veículo, o jipe simboliza uma corrente de solidariedade que queremos multiplicar — destaca Clarissa Wolff Garcez, presidente da ViaVida.

O veículo será entregue com certificado de originalidade , histórico da ação e identificação dos autógrafos dos ídolos que deixaram sua marca no “Jipe Colorado”.

Conheça a ViaVida

A ViaVida Pró-Doações e Transplantes é uma associação de caráter privado sem fins lucrativos, com finalidade educacional e assistencial, caracterizada como organização da sociedade civil (OSC). Sediada em Porto Alegre/RS, desde 1999, foi fundada oficialmente em 29 de junho de 2000.

A associação já é reconhecida e premiada pelo trabalho social realizado através dos diversos projetos e ações realizadas, atualmente, por cerca de 70 voluntários. Iniciativas na área educativa sobre prevenção e cuidados com os órgãos e a saúde em geral, bem como sobre a doação de órgãos e tecidos do corpo, são o norte da instituição.

A ViaVida também conta com uma área assistencial, com a Pousada Solidariedade, dando hospedagem e apoio a pessoas doentes pré e pós-transplantes, com prioridade a crianças e jovens, além de realizar a distribuição de cestas básicas a famílias vulneráveis de transplantados, residentes nesta Capital, melhorando e salvando muitas vidas.