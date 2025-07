Tarcísio se joga nos braços do bolsonarismo, mas Damares aposta em Michelle como nova líder da direita

Tarcísio de Freitas tenta emplacar como sucessor, mas direita aposta em Michelle Bolsonaro. Montagem sobre fotos de Rovena Rosa e Carolina Antunes / Agência Brasil e Presidência da República

Tão logo foi desencadeada a operação que resultou nas restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com o uso de tornozeleira eletrônica, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), repetiu a aposta não premiada que fizera no dia da primeira carta de Donald Trump.

Tarcísio jogou-se do alto de uma torre nos braços do bolsonarismo, sem rede de proteção. Esqueceu que foram os movimentos da família Bolsonaro que levaram o presidente Donald Trump a impor a tarifa de 50% ao Brasil, fazendo com que São Paulo seja o Estado mais prejudicado.

Com o post de 18 linhas que publicou no X (antigo Twitter) na sexta-feira (18), Tarcísio se afastou do centro e apostou em ser ungido pela família Bolsonaro como sucessor do ex-presidente, agora que Eduardo Bolsonaro perdeu de vez as condições de se eleger.

O texto termina com uma profecia que combina ignorância e má-fé.“Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Força, presidente”, escreveu.

Ora, Tarcísio se elegeu no mesmo pleito em que Bolsonaro foi derrotado. Foram eleições livres, justas e competitivas, mas seu aliado se recusou a aceitar o resultado e agora é julgado por tentar impedir a posse do eleito, numa tramoia que deu errado porque não encontrou guarida nas Forças Armadas.

Com o post que publicou, Tarcísio passa pano para a trama golpista e para o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil e incitando o governo Trump a promover uma retaliação que prejudicará as indústrias, o agronegócio e os trabalhadores brasileiros.

Tudo o que Tarcísio está fazendo para se credenciar como herdeiro do Bolsonarismo pode se tornar inútil – porque da própria família, ele ainda não recebeu qualquer sinal de que será ungido. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) deixou claro, na última sexta-feira, que "a grande líder da direita", com Bolsonaro inelegível, é a esposa dele, Michelle Bolsonaro.

Evangélica como Michelle, amiga e confidente, Damares foi a primeira pessoa a visitá-la após a saída da Polícia Federal. Saiu de lá anunciando que a ex-primeira-dama será a porta-voz de Bolsonaro e vaticinou:

— Bolsonaro vai se calar e quem vai nos conduzir é a maior líder da oposição, a maior líder da nação conservadora.