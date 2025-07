Tarcísio perdeu a oportunidade de mostrar que não é só um satélite de Bolsonaro

Tarcísio e Bolsonaro durante missa em São Paulo durante a campanha eleitoral de 2022. André Ribeiro / Futura Press/Estadão Conteúdo

Preferido do mercado financeiro e de boa parte dos empresários para ser o candidato da direita em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, cometeu um erro primário diante do tarifaço de Donald Trump. Por ser governador do Estado mais industrializado do país e, portanto, um dos mais prejudicados pela tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, Tarcísio resolveu culpar “os de sempre” e perdeu a oportunidade de mostrar que não é apenas um satélite de Jair Bolsonaro e que consegue olhar o país para além da disputa reducionista entre petistas e antipetistas.

Se tivesse pensado um pouco mais antes de atirar suas flechas no ministro Fernando Haddad, Tarcísio teria percebido o que o Brasil percebeu ao longo das últimas 24 horas. Que Trump pode ter mirado em Lula, mas acertou nos brasileiros. Que a guerra do presidente dos Estados Unidos pode até ser contra o governo do PT e o ministro Alexandre de Moraes, mas quem pagará a conta é a indústria e o agro brasileiros e, em consequência, quem depende desses setores — os donos do negócio, os empregados e os governos que precisam dos impostos.

Outros dois personagens da República que não perceberam que se tratava de um ataque à soberania do Brasil foram os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, David Alcolumbre. Acostumados a se comportar como baixo clero e a chantagear o governo na defesa dos próprios interesses, a dupla passou mais de 24 horas em silêncio, para enfim decidirem se reunir para dar uma resposta conjunta.

Se os homens que representam o Congresso não são capazes de perceber uma obviedade como essa, o que esperar de sua atuação futura?