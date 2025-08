Serenidade vale ouro no rescaldo do tarifaço para evitar novos incêndios

Vice-presidente participou de café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, nesta quinta-feira (31), para explicar o tarifaço na TV Globo. Cadu Gomes / VPR/Divulgação

Passadas 24 horas da divulgação do conteúdo do decreto que confirma o tarifaço de 50%, o governo brasileiro pisa em ovos para não agravar o conflito com um presidente imprevisível como Donald Trump. Não pode comemorar o recuo de Trump, que deixou 43% dos produtos exportados pelo Brasil entre as exceções, nem aceitar como definitiva a taxação de 50% sobre os demais.

A palavra de ordem no Ministério da Fazenda, segundo o ministro Fernando Haddad, é seguir mostrando que o Brasil quer negociar. O mesmo diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem linha direta com os representantes dos setores impactados no Brasil.

Alckmin foi até ao programa Mais Você tomar café com Ana Maria Braga, usando o figurino da prudência, que veste desde a posse. Lá, reafirmou o que dissera Haddad mais cedo: que as empresas prejudicadas não ficarão ao relento, mas não adiantou que tipo de socorro o governo federal vai oferecer.

O presidente Lula, que politicamente se beneficiou do movimento destrambelhado de Eduardo Bolsonaro, precisará, mais do que nunca, medir as palavras. Não pode entrar em bate-boca nem adotar o discurso de campanha eleitoral, porque faltam 14 meses para eleição.

Quando se fala em negociar, não significa aceitar a chantagem de Trump, que incluiu a ação pena contra Jair Bolsonaro no pacote. Bolsonaro será julgado no devido tempo e, provavelmente, condenado. Longe de assustar os ministros do Supremo Tribunal Federal, a aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky uniu os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, ao discurso de Lula de defesa da soberania brasileira.

Ainda que o presidente Trump não demonstre intenção de conversar com Lula, pessoalmente ou por telefone, e que seja dele a última palavra, há um canal aberto com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e com o com o do Comércio, Howard Lutnick. Os dois sabem o que de fato importa nas relações diplomáticas e podem convencer Trump de que não convém aos EUA entrar em um jogo de perde-perde, movido por questões ideológicas, ressentimentos políticos e informações distorcidas.

O calendário deste segundo semestre reserva dois eventos potencialmente preocupantes no embate entre Trump e Lula. Um tem data marcada e é a Assembleia-Geral da ONU, em que tradicionalmente o presidente brasileiro é o primeiro a discursar.

Dependendo do que Lula diga, Trump pode buscar outras ferramentas no seu arsenal de retaliações, ainda mais que estará em discussão o delicado tema das relações Israel-Palestina, com mais e mais países acenando com a possibilidade de defender a solução de dois Estados e reconhecer o direito dos palestinos a uma Pátria. As críticas de Lula ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tornam o clima tenso desde antes do desembarque de Lula em Nova York.

A outra data explosiva é a do julgamento de Bolsonaro, cujo processo Trump define como "caça às bruxas". Com Eduardo Bolsonaro vivendo no Texas e sem perspectiva de retorno antes de 2027, a campanha contra o governo brasileiro vai continuar e a provável condenação poderá dar pretexto para algum outro tipo de medida prejudicial aos interesses do Brasil.

