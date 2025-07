Sempre haverá Paris

Se fosse apenas uma questão de turismo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a cassação dos vistos de oito deles e de seus familiares não teria grande significado. Sempre haverá lugares aprazíveis no mundo para visitar nas férias e Paris, citada na frase mais lembrada do filme Casablanca, é apenas uma delas. Ninguém morre por não poder conhecer o Mickey e o Pateta , o que também é possível na Disney da Europa ou na do Japão.

Trump, que se apresenta como o maior líder do mundo livre, hoje é um dos alfozes da liberdade de expressão. Pode-se falar de tudo no país que ele governa, menos daquilo com o que o próprio não concorda. Lembremos do que ele já fez com as tradicionais universidades americanas e do que está fazendo agora com um processo de US 10 bilhões contra o Wall Street Journal, por reportagem que fala do seu envolvimento no caso do milionário e pedófilo Jeffrey Epstein, seu amigo, que promovia festas regadas a sexo com menores de idade e que apareceu morto na cadeia.