Eduardo Leite irá ao consulado dos EUA nesta quarta-feira (16). Vitor Rosa / Secom/ Divulgação

Em resposta às críticas desta coluna sobre a falta de uma manifestação mais crítica do governador Eduardo Leite ao tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli, diz que o Piratini não está parado.

O secretário informa que nesta quarta-feira (16) Leite vai visitar o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre e conversar com o cônsul Jason Green sobre o tema, considerando as relações comerciais entre os dois países e em especial com o Rio Grande do Sul.

O governo, segundo o secretário, também está avaliando com a Secretaria de Desenvolvimento e a Invest RS os prováveis impactos do tarifaço na economia do Estado, bem como os destinos das exportações gaúchas nos Estados Unidos e os impactos para consumidores americanos.