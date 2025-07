Sartori sai da toca e dá primeira entrevista desde que deixou o governo

José Ivo Sartori (esq.) foi governador entre 2015 e 2018, e desde então não falou mais à imprensa. RSPlay / Divulgação

Avesso a entrevistas desde que deixou o Palácio Piratini, no primeiro dia de 2019, o ex-governador José Ivo Sartori decidiu sair da toca e conversou durante uma hora com o jornalista Tiago Dimer. Gravada durante uma hora, a entrevista vai ao ar no sábado, às 22h30min, no YouTube da Jovem Pan e no canal 524 da Claro TV.

À vontade, Sartori falou sobre o início da sua carreira política, as dificuldades enfrentadas no governo, o trabalho da esposa, Maria Helena, como secretária, a comunicação e a falta de dinheiro. Ressaltou que sempre trabalhou com a verdade e a transparência no governo, sem esconder as dificuldades que o Estado enfrentava.

O ex-governador opinou sobre a necessidade de uma reforma federativa, para evitar a concentração de poder e de dinheiro na União, e destacou a importância de valorizar os municípios.