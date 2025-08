Sanções dos EUA contra Alexandre de Moraes tentam intimidar demais ministros que julgarão Bolsonaro

Alexandre de Moraes foi enquadrado em lei dos Estados Unidos considerada "asfixia financeira". Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

A dois dias da entrada em vigor do tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras, o governo dos Estados Unidos cumpriu a ameaça de enquadrar o ministro Alexandre de Moraes na draconiana Lei Magnitsky. A ameaça vinha sendo feita nas redes sociais nos últimos meses por dois brasileiros que estão no comando da articulação contra o Supremo Tribunal Federal, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo, o neto do general João Figueiredo, último presidente da ditadura militar.

Nas publicações de Eduardo e Figueiredo fica clara a estratégia de amedrontar os ministros do Supremo para que aliviem a mão no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não se trata apenas do cancelamento do visto de entrada nos Estados Unidos, mas de uma asfixia financeira, de tal forma que o enquadrado na Magnitsky não possa ter nem cartão de crédito de bandeira norte-americana ou banco que opere nos Estados Unidos.

Na terça-feira, a dupla de conspiradores mandou um recado aos ministros Luis Roberto Barroso e Gilmar Mendes, dizendo que podem escapar da Magnitsky se pararem com o que chamam de perseguição a Bolsonaro, a ação pena a que ele responde por tentativa de golpe.

Os dois são citados, mas a ameaça é para todos os outros sete ministros que tiveram o visto suspenso — além de Barroso e Gilmar, Dias Toffoli, Flávio Dino, Carmen Lucia, Edson Fachin e Cristiano Zanin. Só estão fora Luiz Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, o primeiro por ter dado decisões favoráveis a Bolsonaro e outros dois por serem indicações do ex-presidente.

No limite, Alexandre de Moraes corre o risco de ter de receber o subsídio de ministro do Supremo em espécie, embora o valor seja normalmente depositado no Banco do Brasil, que poderia sofrer sanções nos EUA por “descumprir” as rigorosas restrições da Magnitsky.