Rio Grande do Sul lança campanha nacional para atrair turistas no inverno

Imagens de pontos turísticos como o Cânion do Itaimbezinho são destaque na campanha. Dulvulgação / Secretaria de Turismo

No mesmo dia em que a Embratur apresentou o projeto Brasis, de divulgação das atrações de cada Estado brasileiro para atrair mais turistas, o Rio Grande do Sul lançou uma campanha nacional batizada de "Viva o inverno gaúcho". A maior divulgação das atrações do Estado no inverno vinha sendo pleiteada por donos de hotéis, bares, restaurantes e agências de viagens diante da concorrência de outros Estados.

A partir de agora, quem viajar para outros Estados vai encontrar propaganda gaúcha nos aeroportos, na mídia local, nas redes sociais e em pontos estratégicos, como salas de cinema e avenidas de grande circulação, ampliando a visibilidade do destino Rio Grande do Sul durante os meses mais frios. A campanha foca nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Distrito Federal.

Além de manter o Rio Grande do Sul como destino nacional durante os meses mais frios, com ações previstas até setembro, a campanha também estimula o turismo interno, para que os gaúchos vivam as experiências, paisagens e sabores do seu Estado. A ideia é estender a temporada de inverno até a mudança de estação, em setembro, com atrações capazes de manter o movimento em alta por mais tempo.

O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, comemora o investimento e lembra que o retorno é imediato, na forma de aumento do movimento nas regiões turísticas e da arrecadação de impostos.

A campanha, de acordo com o material divulgado pelo Palácio Piratini, faz parte da estratégia do Plano Rio Grande para reconstruir o Estado depois da enchente de 2024 e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A ação se dá em um momento estratégico. No primeiro trimestre de 2025, o Estado registrou crescimento de 84% nas chegadas internacionais, resultado do esforço de reposicionamento do turismo após a reabertura do Aeroporto Salgado Filho e reflexo também da campanha nacional de atração de turistas, lançada em setembro de 2024.

Santini diz que a campanha é também uma resposta às dúvidas que ainda possam existir sobre a capacidade do Estado em receber visitantes após as enchentes:

— O Rio Grande do Sul está pronto. O turismo é parte importante da reconstrução. Precisamos mostrar que o Estado segue funcionando e que há muitos destinos preparados para receber bem os turistas.