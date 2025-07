PT terá segundo turno para escolher presidência no RS e em Porto Alegre

Valdeci Oliveira e Sofia Cavedon vão disputar segundo turno da presidência do PT estadual. Montagem de fotos de Lucas Kloss e Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Os deputados Valdeci Oliveira e Sofia Cavedon vão ao segundo turno na disputa pela presidência estadual do PT. A nova etapa do pleito foi confirmada na tarde desta segunda-feira (7), um dia após o processo de eleições diretas (PED) petista. A apuração segue em andamento, por isso o partido ainda não confirma a quantidade de votos que cada um recebeu.

Também haverá segundo turno na eleição em Porto Alegre. Com a contagem já encerrada, estarão nas urnas Helenir Schürer (que fez 40% dos votos) e Rodrigo Dilelio (24%). Tanto na Capital quando em nível estadual, a nova votação ocorre no dia 27 de julho. Segundo as regras do processo eleitoral petista, disputas com três ou mais candidatos têm segundo turno se nenhum deles alcançar 50% dos votos.

Valdeci foi o primeiro a oficializar a candidatura, no início de maio, e era o favorito para a disputa. Apoiado por quatro correntes internas e sete deputados, entre federais e estaduais, Valdeci representa o mesmo grupo que já está no comando do partido (Socialismo em Construção), que tem Paulo Pimenta como a maior liderança política. O grupo defende a candidatura de Edegar Pretto para o governo do Estado no próximo ano.

Por outro lado, Sofia Cavedon se coloca como alternativa pela Democracia Socialista (DS), corrente que perdeu espaço nos últimos anos e atualmente abriga quatro deputados estaduais. Um deles é Miguel Rossetto, único nome cogitado internamente como possível pré-candidato além de Edegar. A corrente é alinhada a Rui Falcão, candidato a presidente nacional do PT, e que busca evitar os acenos do partido ao centro.

Além de escolher presidente, os petistas foram às urnas definir as 60 vagas no diretório estadual. Foram 10 chapas na disputa, cada uma representando uma corrente interna do partido. Pelo regulamento do PED, a divisão das cadeiras é proporcional aos votos conquistados — quem fez 10% dos votos, por exemplo, indica 10% dos membros.

Segundo turno na Capital

Os petistas de Porto Alegre também terão de voltar às urnas em 27 de julho para o segundo turno. Os filiados vão escolher entre Helenir Schürer, que recebeu 40% dos votos, e Rodrigo Dilelio, que fez 24%.

Helenir representa a corrente interna Construindo um Novo Brasil (CNB), do presidente Lula. A ex-presidente do Cpers tem amplo apoio de líderes estaduais e nacionais, como o deputado Paulo Pimenta e o favorito a assumir o PT nacional, Edinho Silva.

Amparado pela deputada Maria do Rosário, Dilelio é da tendência Avante e já presidiu o diretório municipal entre 2017 e 2019. Os dois candidatos porto-alegrenses se uniram pela eleição de Valdeci Oliveira no Estado, mas divergiram nacionalmente: Dilelio apoiou Rui Falcão, do movimento Novo Rumo.

Em caso de empate no segundo turno, soma-se o total de votos recebidos pelos candidatos nas duas etapas de votação. Vence quem tiver mais votos somados. De acordo com o regulamento do PED, os filiados que não participaram do primeiro turno podem votar no segundo.

Leia Mais Porto Alegre será sede de evento global sobre água em outubro

Na disputa pelo diretório, foi a chapa "Um PT com Lula em cada canto da cidade, na defesa da democracia e do Brasil", do CNB, a que mais recebeu votos (34%) — e, portanto, terá a maior parte das 50 cadeiras no diretório municipal. A ala representada pela deputada Sofia Cavedon fez 26% dos votos e também terá ampla participação no colegiado da Capital. Por 50 votos, o Avante de Dilelio e Rosário acabou na terceira colocação na votação das chapas e vai indicar 24% dos membros.

Confira o resultado

Presidência municipal:

Helenir Schürer: 1.038 votos (40%)

1.038 votos (40%) Rodrigo Dilelio: 640 (24%)

640 (24%) Everton Gimenis: 608 (23%)

Beta Fontana: 178 (7%)

Maristela Maffei: 86 (3%)

Paulo Guadagnin: 65 (2%)

Válidos: 2.618 / Brancos e nulos: 126

Chapa Municipal:

600 — Um PT com Lula em cada canto da cidade, na defesa da democracia e do Brasil: 34,1% (789 votos)

34,1% (789 votos) 690 — Mudar o PT e vencer com Lula: a mudança começa em Porto Alegre: 25,7% (593)

670 — Ousar lutar e derrotar o fascismo! Avante PT: 23,5% (543)

680 — União e reconstrução pela base: 9% (206)

630 — Unidade popular Lula lá Edegar aqui: por um partido socialista popular e de massas: 5,1% (118)

610 — Virar à esquerda: diálogo e ação petista: 2,6% (61)