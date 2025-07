PT de Porto Alegre fecha acordo e terá gestão compartilhada até 2029

Montagem de fotos do PT de Porto Alegre / Divulgação

Rodrigo Dilelio e Helenir Schürer vão dividir comando do partido pelos próximos quatro anos.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Inspirados na direção estadual , os dois candidatos à presidência do PT de Porto Alegre selaram acordo e farão uma gestão compartilhada até 2029. Rodrigo Dilelio (que fez 24% dos votos no primeiro turno da eleição interna) vai assumir este ano e será o sucessor da deputada Laura Sito, em posse que deve ser marcada até setembro.

Ele fica no cargo até 2027, quando repassa o comando para Helenir Schürer, que vai liderar os petistas por dois anos a partir de então — será Helenir na presidência do partido durante as eleições municipais de 2028.