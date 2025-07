PSD registra nova executiva no TRE com Eduardo Leite na presidência

Eduardo Leite recém ingressou no partido e já assume a presidência estadual do PSD.

Menos de dois meses depois da filiação do governador Eduardo Leite, o PSD registrou nesta quarta-feira (2) no Tribunal Regional Eleitoral a sua nova executiva. Leite passa a ser o presidente do partido no Rio Grande do Sul, tendo como 1º vice-presidente o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e como 2ª vice a ex-senadora Ana Amélia Lemos. As mulheres ocupam 50% dos cargos na nova direção.