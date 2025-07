Programa de Porto Alegre atende mais de 4,5 mil alunos com suporte psicológico

Prefeito Sebastião Melo anunciou programa em outubro de 2023. Pedro Piegas / PMPA

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O ataque em uma escola municipal de Estação, no Norte do Estado, amplificou o alerta sobre a importância da atenção à saúde mental dos jovens. Segundo o delegado que investiga o caso, o adolescente de 16 anos responsável pelo ataque que matou uma criança e deixou três feridos não demonstrou nenhum tipo de arrependimento ou consciência do que fez, mas ficou claro que tem desvios psicológicos.

Após o caso na terça-feira (8), a coluna provocou prefeitos, secretários de saúde, governadores, ministros e até o presidente da República com uma pergunta obrigatória: como anda a saúde da sua gente?

Ao menos em Porto Alegre, a rede municipal de ensino dispõe de atendimento psicológico em todas as escolas. Atualmente, 27 psicólogos atuam junto aos estudantes por meio do programa Incluir+POA, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess). A iniciativa tem como foco principal a inclusão de estudantes com deficiência, mas também contribui para o acompanhamento emocional e social dos alunos.

Mais de 4,5 mil estudantes são atendidos em todas as regiões da Capital. A estrutura conta com uma equipe de 778 agentes de Educação Inclusiva e 72 profissionais dedicados ao suporte psicossocial e pedagógico. O acompanhamento é feito por meio de uma plataforma digital que permite o registro e o monitoramento individualizado de cada aluno.

Psicóloga, a vereadora Tanise Sabino (MDB) participou da construção do programa, e reforça que luta por essa pauta desde o início do seu primeiro mandato, em 2020.

— Esse programa é uma conquista. Queremos prevenir autolesão, suicídio, dependência química, bullying, e promover a saúde mental, hábitos saudáveis, relacionamentos saudáveis. Esse programa tem duração de cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco, então serão 10 anos cuidando das nossas crianças e adolescentes — comemora Tanise.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).