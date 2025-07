Presidente da Assembleia vai a São Borja discutir problemas da Fronteira Oeste

Os deputados discutiram com líderes locais do Brasil e da Argentina o processo de concessão e operação da ponte São Borja-Santo Tomé e a construção da ponte entre Itaqui e Alvear, na Argentina, uma lenda na região.

— Vejam como é importante um deputado sediado na região. São Borja há mais de 30 anos não tinha um deputado que mora na cidade. Agora, com o Cadó na Assembleia Legislativa, temos mais presentes as pautas da Fronteira Oeste. Ele chegou a 5 mil quilômetros por hora. Em uma semana após sua posse no mandato, já propôs um conjunto de ações importantes para o desenvolvimento econômico e social na faixa de fronteira — elogiou Pepe Vargas.

— Nós que aqui estamos, entendemos o que significa o Centro Unificado de Fronteira para nós. Ver a possibilidade de encerrar as operações neste porto seco, assusta. Não podemos aceitar que isso aconteça . Por isso, trazer o presidente da Assembleia Legislativa à São Borja, para conhecer o complexo e se aprofundar no tema, nos fortalece — disse Cadó.

A preocupação com a aduana foi pauta de audiência pública na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, em junho. Houve alerta às autoridades sobre a possível interrupção do fluxo aduaneiro no CUF, caso o terceiro processo licitatório, com leilão previsto para o dia 16 de julho, não tenha interessados — como ocorreu com o segundo. O primeiro processo realizado pelo Ministério dos Transportes foi cancelado por decisão do Tribunal de Contas da União.