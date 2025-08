Prefeituras do PT vão receber mais de 70% dos ônibus destinados ao RS pelo PAC Seleções

Entrega de veículos foi anunciada na quinta-feira pelo ministro da Educação e pelo presidente, em Minas Gerais. Angelo Miguel / MEC/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Os municípios do Rio Grande do Sul vão receber 23 ônibus escolares do governo federal na nova etapa do PAC Seleções voltado à Educação. Destes, 17 (74%) serão direcionados a prefeituras comandadas pelo PT, partido do presidente Lula.

O anúncio da entrega de mil novos ônibus para todo o país foi feito na quinta-feira (24) por Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em ato em Minas Gerais. Posteriormente, a lista de contemplados foi lançada no site do PAC.

No caso do Rio Grande do Sul, cada uma das 23 cidades receberá um ônibus. Destas, 17 são administradas pelo PT, duas pelo MDB, duas pelo PP, uma pelo PL e outra pelo PDT.

O anúncio contempla quase todas as 20 prefeituras administradas pelo partido do presidente Lula no RS.

A coluna perguntou à Casa Civil, que gerencia o PAC, quais os critérios adotados na escolha dos municípios contemplados e quantas cidades gaúchas demonstraram interesse em receber os ônibus, mas não recebeu resposta até a tarde de domingo (27).

De acordo com comunicado no site da Casa Civil, a seleção "priorizou atender áreas de vulnerabilidade social, para ampliação da oferta de vagas para crianças de zero a cinco anos, e garantir mais segurança e conforto no translado à escola, além de contribuir para a redução da evasão escolar dos estudantes".

Lista de contemplados

Abaixo, a lista de prefeituras que vão receber os ônibus. Em destaque, as que são administradas pelo PT.