Prefeitos de Porto Alegre e Passo Fundo se reúnem no Rio para discutir rumos do ensino municipal

Prefeitos e vices de 15 cidades diferentes do Brasil se reuniram nesta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, para debater os rumos do ensino municipal no 1º Encontro Embaixadores da Educação: "Prefeitas e Prefeitos liderando a transformação educacional". Do Rio Grande do Sul, participaram do evento os chefes dos Executivos de Passo Fundo, Pedro Almeida, e de Porto Alegre, Sebastião Melo, que foi acompanhado do secretário Leonardo Pascoal.