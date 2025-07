Prefeito e vice de Salto do Jacuí são cassados por abuso de poder político na eleição de 2024

A Justiça Eleitoral cassou os diplomas do prefeito de Salto do Jacuí , Ronaldo Moraes (PP), e do vice Gelso Brito (PP). A decisão divulgada nesta terça-feira (1º) considerou a prática de condutas vedadas e abuso de poder político na campanha eleitoral de 2024. A ação foi movida pela Coligação Unidos para Vencer (PDT-MDB). Além de perder o mandato, Moraes foi condenado a oito anos de inelegibilidade e pagamento de multa.

Para a magistrada, o abuso de poder político foi configurado pela utilização indevida do cargo de prefeito, com o objetivo de beneficiar a própria candidatura, desequilibrando a disputa eleitoral. A Justiça Eleitoral destacou que as condutas foram direcionadas a grupos de pessoas em um município pequeno, em datas próximas ao pleito, o que gerou prejuízo à normalidade e legitimidade da eleição, já que os candidatos adversários não tiveram as mesmas oportunidades.