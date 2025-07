Porto Alegre zera fila de espera no SUS para duas especialidades 

Prefeitura da Capital prevê acabar com a espera em outras quatro especialidades até setembro.

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Mesmo que a crise na saúde na Região Metropolitana ainda apresente superlotação nos hospitais e filas de espera por consultas e exames que parecem nunca ter fim, a prefeitura de Porto Alegre tem índices a celebrar . Na última sexta-feira (11), o município encaminhou o atendimento de todos os pacientes que aguardavam pelo início dos tratamentos oncológicos de mama e radioterapia no SUS. É a primeira vez que a Capital acaba com a espera para estas especialidades.

Com a fila zerada, a secretaria municipal da Saúde também conseguiu reduzir o tempo médio de espera. Na oncologia de mama, a espera que era de 11 dias para agendamento em dezembro de 2024 caiu para dois . É o mesmo prazo na radioterapia oncológica, que antes exigia que os pacientes aguardassem 26 dias para o procedimento.

A SMS explica o resultado a partir da ampliação e qualificação da rede de atendimento , que agora conta com um centro de oncologia no Hospital Vila Nova, além de um novo mamógrafo. A prefeitura também ampliou a quantidade de exames realizados nas Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs).

O Grupo Hospital Conceição, que desde o ano passado opera um centro de oncologia e hematologia, e o Hospital São Lucas da PUC, absorveram os atendimentos de radioterapia do município, priorizando casos mais graves e urgentes e reduzindo a fila de espera.

— É um resultado inédito e fruto de uma rede de saúde que trabalha de forma articulada, com foco na vida das pessoas . Quando diagnóstico, estrutura e regulação funcionam em conjunto, conseguimos oferecer respostas rápidas e salvar mais vidas — destaca o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

De acordo com painel da prefeitura para monitoramento da fila de espera por consultas especializadas, seis pacientes estavam na fila de espera para cirurgia da mama e 14 da radioterapia.

Milhares nas filas

A SMS estima zerar, nos próximos dois meses, as filas da mamografia (hoje com 470 pessoas no aguardo), cardiologia adulto (663), otorrinolaringologia adulto (622) e oftalmologia pediátrica (920).