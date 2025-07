Porto Alegre tem novo secretário de Administração e Patrimônio

Elvio Santos é o novo secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre. Jornalista de graduação e com mais de 30 anos de atuação no setor público, ocupava a chefia de gabinete da pasta desde o início do ano. A coluna já havia antecipado que Elvio era a indicação do Cidadania para a vaga, confirmada pelo prefeito Sebastião Melo na terça-feira (8).