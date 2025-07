Porto Alegre será sede de evento global sobre água em outubro

Comitiva gaúcha se reuniu com representantes da Unesco em Paris para bater o martelo sobre evento. Mauricio Tonetto / Divulgação

Deu resultado a viagem do governador Eduardo Leite a Paris, na sequência da participação do Fórum de Lisboa, o evento apelidado de "Gilmarpalooza", que reuniu políticos e juristas na capital portuguesa. Leite retorna domingo com a garantia de que será em Porto Alegre o seminário internacional Águas em Transformação: Diálogos Globais para Resiliência e Cooperação, iniciativa do Programa Hidrológico Intergovernamental da Unesco, com apoio do governo do Estado. O local exato do evento será definido na próxima semana.

Leite fez o anúncio depois de se reunir na capital francesa com representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O encontro discutiu os preparativos para o evento e aprofundou parcerias em outras frentes de cooperação — como os geoparques reconhecidos pela entidade e o fortalecimento da resiliência diante de desastres meteorológicos.

— O Rio Grande do Sul tem respondido aos impactos da crise climática com responsabilidade, planejamento e ação. Por meio do Plano Rio Grande, estamos reconstruindo o Estado com base em novos padrões de resiliência. Sediar esse evento internacional é uma oportunidade de compartilhar nossa experiência com o mundo e fortalecer parcerias em torno de soluções concretas — disse Leite.

O fórum que precede a COP30, em Belém (PA), terá a presença de mais de mil pessoas, representantes de 35 países e participação de 300 prefeituras brasileiras. São esperados líderes de instituições públicas e privadas, cientistas, jovens, organizações sociais e comunidades tradicionais. Os debates serão organizados em blocos temáticos e deverão resultar em uma declaração internacional sobre resiliência hídrica e diretrizes de políticas públicas a serem levadas à COP30, em novembro.

A reunião com a Unesco também tratou da ampliação da visibilidade dos geoparques do Rio Grande do Sul, da cooperação em prevenção de desastres no Marco de Sendai e da continuidade de projetos em execução com a organização — como o Geração Consciente, o Educar para Inovar e o RS Seguro Comunidade. O Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres é um acordo internacional adotado na 3ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de Desastres, realizada em Sendai, Japão, em 2015.