Por que Thiago Duarte virou secretário de Justiça

A substituição de Fabrício Peruchin na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos pelo deputado estadual Thiago Duarte foi um pedido da bancada do União Brasil na Assembleia, sem relação com o desempenho do secretário, que tem excelente relação com o governador Eduardo Leite. Peruchin, assim como Dr. Thiago, é filiado ao União, mas a bancada reclamava que não se sentia representada por ele.

Fontes do governo garantem que a promoção de Dr. Thiago a secretário não tem vínculo com as articulações para 2026, embora o partido esteja com o governador Eduardo Leite desde o início do governo. O União Brasil deve formar uma federação com o Progressistas (PP), hoje dividido entre os que preferem a candidatura própria ao Piratini, os que desejam indicar o vice de Gabriel Souza (MDB) e os que preferem aliança com Luciano Zucco (PL).