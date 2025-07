Bruno Pires e Luiz Vassalo entrevistaram Wolney Queiroz, com mediação de Basília Rodrigues. Rosane de Oliveira / Agencia RBS

Substituto de Carlos Lupi no Ministério da Previdência, o ministro Wolney Queiroz resumiu a explicação sobre a fraude no INSS com uma frase curta, durante sabatina no 20º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), nesta sexta-feira (11), em São Paulo:

— O Estado brasileiro falhou.

E completou com o que considera ser a gênese do escândalo e a omissão que permitiu sua continuidade:

— O ladrão entrou na casa entre 2019 e 2022. E continuou em 2023 e 2024 porque os alarmes foram desligados propositalmente.

O ministro não quis dar os nomes de quem desligou os alarmes no INSS, alegando que essa resposta estará no inquérito em andamento. Mas deu a entender que entre os responsáveis estão os funcionários afastados na Operação Sem Desconto, que revelou ao Brasil o tamanho da pilhagem que a imprensa vinha denunciando desde 2019.

O GDI do Grupo RBS, por exemplo, fez uma ampla reportagem, em 2019, sobre descontos irregulares de segurados, mas a fraude em toda a sua extensão só seria revelada em 2024, a partir de reportagens do portal Metrópoles.

O autor das primeiras reportagens, Luiz Vassalo, dividiu a mesa com o jornalista Bruno Pires, da revista Piauí, e com a mediadora Basília Rodrigues, apresentadora de TV e analista política.

Apertado pelos três, o pernambucano — que recebeu do PDT e do presidente Lula a missão de comandar o Ministério da Previdência após a queda de Lupi — repetiu o que vem dizendo desde o início: que desconhecia as denúncias, mesmo sendo o secretário executivo, porque elas eram abafadas no INSS, por funcionários de carreira que ocupavam cargos na “alta administração”.

A plateia do congresso encaminhou perguntas por escrito, mas faltou tempo para responder a todas. Queiroz disse que quer entrar para a história “como o cara da proteção social, que deixou um legado de integridade, modernizou os processos e fechou as portas para as fraudes”.

CPMI à vista

Será essa a linha de defesa do governo na CPMI que deve começar nos próximos dias. Que as fraudes começaram a ser denunciadas em 2019 e que foi no governo de Jair Bolsonaro que associações sem qualquer representatividade foram credenciadas para ter o desconto associativo em folha, sem preocupação com a checagem da autenticidade das autorizações de segurados.

Queiroz lembrou que em 2021 foram credenciadas três entidades de um mesmo dono, com apenas três associados, e já no ano seguinte estavam com 600 mil autorizações para desconto em folha. Essas três entidades desviaram pelo menos R$ 54 milhões de aposentados e pensionistas.

Confrontado com o dado da investigação que apontou crescimento exponencial dos descontos irregulares em 2023 e 2024, Wolney voltou a mencionar o “desligamento dos alarmes” e reforçou o discurso do governo:

— Não foi no governo Lula que a fraude começou, mas foi o governo Lula que terminou com elas e que devolveu o dinheiro aos aposentados.

O ministro confirmou que o governo está dividido entre acabar com os descontos em folha, previstos em lei aprovada pelo Congresso, e manter a cobrança. Ele mesmo não está seguro de qual é o melhor caminho a seguir após a conclusão das investigações. Por ora, todos os descontos seguem suspensos.

— Está claro que houve conivência dentro do INSS. As pessoas será o punidas e associações que cometeram fraudes serão banidas, mas me pergunto se é justo punir aquelas que não estão envolvidas e que prestam serviços aos seus associados _ disse Queiroz.

Por fim, o ministro admitiu que por trás dessa dúvida existe uma questão ideológica:

WOLNEY QUEIROZ Ministro da Previdência Não foi no governo Lula que a fraude começou, mas foi o governo Lula que terminou com elas e que devolveu o dinheiro aos aposentados.

— Nós identificamos que há um movimento da direita para acabar com os sindicatos. Se cortar o desconto associativo, vamos asfixiar os sindicatos rurais, por exemplo, que prestam um bom serviço mas têm dificuldade de cobrar os segurados pelo pix ou pelo boleto.

Benefício trilionário anual

No painel que durou uma hora e meia o ministro disse que há 27 anos existe uma Força Tarefa Previdenciária, que identificou inúmeras fraudes, afastou funcionários e economizou dinheiro para a Previdência, mas esse trabalho era feito em silêncio:

— Agora queremos dar ampla divulgação. Só em 2023 e 2024 economizamos R$ 1,3 bilhão. O INSS paga R$ 1 trilhão em benefícios por ano. Onde tem muito dinheiro, tem gente querendo roubar. O papel da força-tarefa é impedir que as fraudes ocorram.