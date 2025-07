No Rio, Lula avisa aos adversários que é candidato ao quarto mandato

A última coisa que o presidente Lula aparentava ser nesta sexta-feira (4), no Rio de Janeiro, era um homem acuado pelo Congresso . Usando um uniforme cor de laranja da Petrobras, Lula vestiu o figurino de palanque no discurso diante de operários, mas mirando na repercussão na mídia.

Mesmo que as pesquisas mostrem o avanço da avaliação negativa do governo, Lula tem uma penca de motivos para não jogar a toalha . O primeiro é que, se disser que não é candidato, aí mesmo é que o governo acaba . Os deputados e senadores querem distância de quem não tem perspectiva de poder e, mesmo quando traem, deixam a porta aberta para voltar se o traído vier a ser vencedor.

No evento da Petrobras, Lula também elogiou o Congresso e minimizou a crise com os presidentes da Câmara e do Senado, por causa da revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Disse que o Congresso aprovou 99% dos projetos que ele encaminhou. Há um certo exagero nesse número, mas é fato que até a reforma tributária deslanchou, o que parecia uma jornada impossível.