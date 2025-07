Na Assembleia, Saltz defende trabalho do MP e faz resumo da atuação do órgão em 2024

Saltz apresentou relatório anual do Ministério Público gaúcho. Raul Pereira / Divulgação

Durante prestação de contas na Assembleia Legislativa, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, defendeu a atuação do Ministério Público em 2024, com foco no trabalho realizado na enchente e na proteção de mulheres e crianças. O chefe do MP falou aos deputados em sessão nesta quarta-feira (2).

Saltz reforçou que o MP está presente em todos os municípios gaúchos, e que é uma instituição considerada uma das mais confiáveis do Brasil. Justamente pelo alcance, o procurador abordou a necessidade de mais promotores e servidores no órgão.

— A instituição ainda se ressente da falta de membros e servidores, ainda buscamos um equilíbrio maior no sistema de Justiça, mas continuamos conectados aos anseios sociais, e buscamos ser uma instituição feita por pessoas e para as pessoas.

Saltz destacou que o MP intensificou, no ano passado, a presença em áreas sensíveis, e destacou a atuação "em todas as áreas e fases" da enchente de 2024. Além disso, chamou atenção para o trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência, com mais de 12 mil atendimentos e ações integradas, e o fortalecimento da rede de proteção à infância e juventude.