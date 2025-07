Movimento de deputados contra privilégios de carreiras jurídicas não tem efeito prático

Chefe do MP, Alexandre Saltz, prestou contas à Assembleia na tarde desta quarta-feira (2). Raul Pereira / Divulgação

É raro surgir na Assembleia Legislativa um tema capaz de unir deputados do PT e do Novo, que divergem em quase tudo. Os privilégios das carreiras jurídicas (Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública) conseguiram produzir o milagre de deixar Felipe Camozzato (Novo) e Jefferson Fernandes (PT) do mesmo lado. Os dois estão na liderança de um movimento contra os penduricalhos pagos sem aprovação de lei estadual, caso da licença compensatória retroativa a 2015 e da volta da licença-prêmio.

Os deputados sabem, por episódios anteriores, que o máximo que conseguem fazer é constranger quem recebe algum tipo de vantagem sem aprovação legislativa, já que os pagamentos são feitos com base em resoluções dos conselhos nacionais e estendidas em nome da isonomia.

Nesta quarta-feira (2), durante a prestação de contas de 2024 do chefe do MP na Assembleia, procurador Alexandre Saltz, os parlamentares — com exceção de Tiago Simon (MDB) — optaram por não tocar no assunto. Eles argumentam que é necessário manter a relação de respeito entre os órgãos e também evitar reduzir a atuação do Ministério Público apenas à concessão dos penduricalhos.

A ideia dos parlamentares é procurar mecanismos para constranger e criar desgaste político ao Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Uma das possibilidades é propor uma emenda à Constituição proibindo o pagamento de vantagens sem lei específica da Assembleia. O temor é de que as associações de classe recorram ao Judiciário e que os magistrados acabem decidindo em causa própria e declarem a emenda inconstitucional.

Outra possibilidade, estudada por Camozzato, é aprovar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para barrar os pagamentos contestados. Uma hipótese é proibir a suplementação orçamentária para pagamento desse tipo de vantagem.