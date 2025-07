Ministra das Mulheres vem ao RS para se encontrar com Leite e parlamentares

Ministra Márcia Lopes estará na Capital nesta sexta-feira (11). Divulgação / PT

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, estará no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (11) para discutir ligadas ao público feminino afetado pela enchente e políticas para o combate aos feminicídios. As agendas ocorrem em Porto Alegre e Eldorado do Sul, e inclui reuniões com o governador Eduardo Leite e deputadas gaúchas.

Pela manhã, a ministra estará na Assembleia Legislativa, onde acompanha a apresentação da campanha Feminicídio Zero no RS. O Estado aderiu à iniciativa do Ministério das Mulheres em abril. As parlamentares que integram a comissão externa da Câmara dos Deputados de combate aos feminicídios no RS também irão apresentar as ações do grupo até o momento.

Na sequência, Márcia terá reunião com Eduardo Leite no Palácio Piratini para discutir ações para as mulheres atingidas pela enchente. Entre os temas, está a implementação das unidades da Casa da Mulher Brasileira no Estado, que contam com investimento de R$ 28,5 milhões por parte do governo federal. As unidades estão em fase de implantação em Porto Alegre e Caxias do Sul.

O almoço será com mulheres da Cooperativa dos Assentados Estrada Arrozeira, formada por trabalhadoras da agricultura familiar. O encontro deve abordar desafios enfrentados pelas mulheres do campo e caminhos para o fortalecimento da autonomia econômica feminina em áreas rurais. Também haverá uma roda de conversa com agricultoras e representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O último compromisso será um encontro com mulheres e lideranças de áreas impactadas pelas cheias, para discutir políticas públicas emergenciais e estruturais para esse público. A reunião ocorre no Centro de Educação Ambiental (CEA).

Confira a agenda

9h às 11h – Agenda institucional na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Local: Praça Marechal Deodoro, 101 – Porto Alegre/RS

11h – Reunião com o governador Eduardo Leite e representantes das bancadas gaúchas federal e estadual

Local: Palácio Piratini – Praça Marechal Deodoro, s/nº – Centro Histórico, Porto Alegre/RS

12h – Almoço com mulheres da Cooperativa dos Assentados de Eldorado do Sul e diálogo com agricultoras e representantes da CONAB

Local: Estrada Arrozeira, 2500 – Bairro Medianeira, Eldorado do Sul/RS

15h às 17h – Diálogo com mulheres e lideranças de territórios impactados pelas enchentes

Local: Centro de Educação Ambiental (CEA), Porto Alegre/RS