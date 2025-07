Ministra das Mulheres cobra agilidade do RS para instalar Casa da Mulher Brasileira em Porto Alegre

Márcia Lopes e Eduardo Leite comandaram reunião no Palácio Piratini nesta sexta-feira (11). Vitor Rosa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em Porto Alegre para uma série de reuniões ligadas ao público feminino, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, cobrou agilidade do governo do Estado em encontrar uma área em Porto Alegre para receber a Casa da Mulher Brasileira — estruturas destinadas ao atendimento de vítimas de violência doméstica. Márcia foi recebida pelo governador Eduardo Leite, secretários, deputadas gaúchas e representantes de movimentos sociais no Palácio Piratini.

Desde maio, quando assumiu a pasta, Márcia Lopes definiu como meta da sua gestão instalar, em todo o Brasil, 40 casas para atendimento das mulheres. No Rio Grande do Sul, serão duas unidades: em Porto Alegre e em Caxias do Sul.

Na Serra, já existe um terreno escolhido para abrigar o espaço. Na quarta-feira (9), o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin, e o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, visitaram o local no bairro Sanvitto, que vai abrigar o prédio de 1,5 mil metros quadrados.

Em Porto Alegre, o governo e a prefeitura ainda não encontraram uma área adequada e que atenda aos critérios do governo federal. O Estado tem prazo até setembro para definir a área, mas as deputadas que participaram do encontro no Piratini cobraram para que esse entrave esteja resolvido em até um mês. Leite e Peruchin sinalizaram positivamente a essa ideia.

— Se for necessário comprar ou desapropriar um terreno privado para acelerar esse processo, que isso seja feito. O mais importante é garantir agilidade em uma pauta tão urgente — demandou o governador.

A ministra enfatizou a importância das Casas da Mulher Brasileira para o acolhimento humanizado, proteção e acesso a serviços essenciais de mulheres vítimas de violência. No Brasil, 11 equipamentos semelhantes estão em funcionamento e 31 estão em fase de implementação.

— A implantação dessas novas casas no Rio Grande do Sul fortalece a política do governo federal de tirar o Brasil do mapa da violência contra as mulheres. Com políticas intersetoriais, estamos unindo forças para salvar vidas e garantir dignidade, autonomia e justiça para todas as brasileiras. Nossa meta é feminicídio zero no país — reforçou Márcia Lopes.

A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos diz que mantém contato com o ministério para avaliação de áreas públicas disponíveis, além de estabelecer diálogo com a prefeitura da Capital para definir o terreno. Em junho, a pasta estadual realizou uma reunião de trabalho com os poderes e instituições envolvidas.

Secretaria da Mulher

Leite aproveitou o encontro com a ministra para anunciar o envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei que recria a Secretaria da Mulher no governo do Estado. O governador destacou a importância da estrutura dedicada ao público feminino para articular as políticas públicas específicas.

De acordo com o projeto de lei, a nova pasta será a 21ª na estrutura do governo do Estado e, portanto, não vai substituir nenhuma outra secretaria. O quadro de pessoal vai absorver cargos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.

— Estamos falando de mais da metade da população, que historicamente enfrentou limitações de desenvolvimento e precisa de ações reparadoras bem estruturadas.

A iniciativa do governo, que atendeu a uma demanda de quase todos os deputados estaduais, foi elogiada por Márcia Lopes.

— Governador, o senhor está de parabéns por essa decisão. É disso que precisamos: de coordenação entre os entes federativos e de uma estrutura que dialogue com todas as demais políticas públicas — celebrou.