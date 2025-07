Ministério Público conclui que não houve responsabilidade da prefeitura de Porto Alegre na enchente de 2024

MP reconheceu problemas nas comportas, mas disse que não foram determinantes na enchente de 2024. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Ministério Público arquivou o inquérito civil que investigava falhas no sistema de proteção contra cheias (SPCC) de Porto Alegre. O órgão concluiu na investigação que não houve responsabilidade da prefeitura da Capital nem dos seus agentes na enchente de 2024.

O inquérito arquivado não é o mesmo que a ação coletiva, também movida pelo MP, que cobra indenização coletiva de R$ 50 milhões da prefeitura de Porto Alegre em função dos danos causados pela enchente.

No documento, estão reunidas vistorias técnicas, oitivas de engenheiros, laudos meteorológicos e documentos históricos. A promotoria avaliou problemas como falhas nas comportas e nas casas de bombas, rompimentos e erros de projetos nos diques na Capital e o volume de chuva registrado em maio do ano passado.

A conclusão dos promotores Luís Felipe de Aguiar Tesheiner e Martha Weiss Jung é de que, embora tenha havido falhas na manutenção e execução — incluindo o rompimento da comporta 14, ausência de vedação em outros pontos do muro da Mauá e trechos de diques com cotas abaixo das previstas —, a enchente foi resultado de um evento climático extraordinário, que superou as previsões e capacidades técnicas do sistema de proteção.

"Conclui-se como inexistente responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre ou de seus agentes em torno da Enchente Histórica de maio de 2024. Note-se ainda que, embora as águas tenham entrado em Porto Alegre, o SPCC evidentemente atrasou o alagamento, viabilizando o refúgio da população em áreas seguras", diz trecho da conclusão do despacho, assinado pelos promotores

Em relação à manutenção das casas de bombas, os promotores avaliam que seria um "despropósito" responsabilizar o município ou o Dmae, que assumiu a operação do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) em 2019, pelos problemas observados. Eles entendem que as defasagens no sistema "remontam aos anos 1960/1970" e "transcenderam diversas administrações municipais e foram projetados e executados pela União".

Sobre as comportas, o relatório do Ministério Público concorda que a falta de melhor vedação permitiu a entrada de expressivo volume de água na cidade. Mesmo assim, os promotores entendem que esse fato "não foi determinante da inundação", e reconhecem que o Dmae já encaminhou soluções para os problemas.

"O volume de água que adentrou em decorrência das deficiências de vedação poderia ter sido facilmente contornado pela grande capacidade de bombeamento das EBABs (Estações de Bombeamento de Água Bruta) do centro. De qualquer forma, trata-se de falha reconhecida pelo Dmae e já encaminhada para solução através de melhorias nos sistemas de movimentação e vedação. Além disso, está sendo reduzido o número de comportas do muro e dos diques", diz trecho do documento.

Para o procurador-geral do município, Jhonny Prado, a decisão do MP reconhece que a prefeitura da Capital atuou de forma adequada e responsável.

— Reforça a seriedade com que tratamos o tema e reconhece o esforço técnico e institucional empreendido para enfrentar um evento de proporções inéditas — avalia.

