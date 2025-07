Mesmo com Paula na disputa, Maranata insiste em ser candidato ao governo do RS

Maranata (esq.) terá nova reunião com direção nacional do PSDB para garantir candidatura.

O anúncio da pré-candidatura de Paula Mascarenhas (PSDB) ao Piratini não afastou a intenção do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT), em seguir pelo mesmo caminho . Convidado pela direção nacional dos tucanos para ser candidato a governador, Maranata se diz honrado com o convite, mas quer definir condições antes de selar o negócio.

No início de agosto, o prefeito deve se reunir mais uma vez com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado Aécio Neves, para quem vai pedir garantias de que o partido vai, de fato, ter uma candidatura própria na majoritária do ano que vem. Maranata quer evitar embarcar em um projeto sem ter a segurança de que terá condições de concorrer.